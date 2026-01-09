Habrá doble Hoy No Circula este viernes en CDMX y Edomex por contingencia ambiental

La contingencia ambiental por ozono activó el doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán suspender la circulación de sus vehículos en un amplio horario y en diversas zonas metropolitanas.

A continuación te explicamos qué autos no circulan, en qué municipios aplica, horarios, y quiénes están exentos, para que evites multas y planees mejor tus traslados.

¿Qué vehículos NO circulan el viernes 9 de enero?

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas), bajo las mismas restricciones que el holograma 2.

50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.

Vehículos de carga local y federal, que no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, con restricción de 10:00 a 22:00 horas, conforme a su holograma y terminación.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) pic.twitter.com/hhDYHhsDk6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 8, 2026

¿Dónde aplica el doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero?

De acuerdo con la CAMe El programa se implementa en todas las alcaldía de la CDMX y en las siguientes regiones del Edomex:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Tizayuca de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, además de las alcaldías de la CDMX.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

La suspensión de circulación será de las 5:00 a las 22:00 horas para los vehículos que entren en la restricción.

Estos son los vehículos que están exentos del doble Hoy No Circula