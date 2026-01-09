Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Habrá doble Hoy No Circula este viernes en CDMX y Edomex por contingencia ambiental

Este viernes 9 de enero aplica doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en CDMX y Edomex; consulta municipios, horarios y exenciones.

Doble Hoy No Circula viernes 9 de enero en CDMX y Edomex
Doble Hoy No Circula viernes 9 de enero en CDMX y Edomex; autos que no circulan y excepciones|FIA
Notas,
Política

Escrito por:  Oscar Morales

La contingencia ambiental por ozono activó el doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán suspender la circulación de sus vehículos en un amplio horario y en diversas zonas metropolitanas.

A continuación te explicamos qué autos no circulan, en qué municipios aplica, horarios, y quiénes están exentos, para que evites multas y planees mejor tus traslados.

¿Qué vehículos NO circulan el viernes 9 de enero?

  • Vehículos con holograma 2.
  • Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
  • Vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas), bajo las mismas restricciones que el holograma 2.
  • 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.
  • Vehículos de carga local y federal, que no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.
  • Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, con restricción de 10:00 a 22:00 horas, conforme a su holograma y terminación.

¿Dónde aplica el doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero?

De acuerdo con la CAMe El programa se implementa en todas las alcaldía de la CDMX y en las siguientes regiones del Edomex:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Tizayuca de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, además de las alcaldías de la CDMX.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

La suspensión de circulación será de las 5:00 a las 22:00 horas para los vehículos que entren en la restricción.

Estos son los vehículos que están exentos del doble Hoy No Circula

  • Vehículos eléctricos e híbridos, con holograma exento o matrícula ecológica.
  • Vehículos con holograma “0” o “00”, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.
  • Vehículos para emergencias médicas.
  • Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad.
  • Servicios de emergencia: salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y abastecimiento de agua.
  • Transporte escolar y de personal, con verificación vigente.
  • Cortejos fúnebres y servicios funerarios.
  • Vehículos para personas con discapacidad, con permiso o placas correspondientes.
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos (excepto combustibles).
  • Transporte público de pasajeros y turismo con verificación vigente.
  • Unidades que transporten productos perecederos, refrigerados o revolvedoras de concreto.
  • Motocicletas, que sí pueden circular durante la Fase I.
Tags relacionados
Política CDMX Hoy No Circula Precio de la gasolina en México

Notas