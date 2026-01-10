A sacar el carro... Suspenden contingencia ambiental en la CDMX y Edomex

Se suspende la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Compartieron la información pasadas las 6 de la tarde de este viernes 9 de enero.

La decisión se tomó con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), publicados por los gobiernos de la CDMX y el Edomex, los cuales establecen los criterios técnicos para activar o desactivar estas medidas.

#ÚLTIMAHORA | De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se suspendió la fase 1 de #ContingenciaAmbiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (#ZMVM).



De igual manera, quedó suspendida la medida del doble #NoCircula. pic.twitter.com/d1Jn45kvdN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2026

Mejora meteorológica permitió reducir niveles de ozono en la ZMVM

De acuerdo con la CAMe, la evolución de las condiciones climáticas fue favorable durante la tarde, principalmente por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento de la velocidad del viento a partir de las 16:00 horas. Estos factores facilitaron la dispersión de contaminantes y permitieron que los niveles de ozono descendieran de manera constante.

A las 18:00 horas, las concentraciones horarias de ozono ya se encontraban dentro de los límites establecidos por la norma, lo que hizo posible levantar la contingencia ambiental y regresar a la normalidad en las actividades cotidianas de millones de personas que habitan la ZMVM.

Pronóstico favorable para el sábado 10 de enero

Las autoridades ambientales señalaron que los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión que afectó al Valle de México se alejará de la región, lo que generará mejores condiciones para la dispersión de contaminantes durante las próximas horas.

Este escenario reduce la probabilidad de que se registren nuevamente niveles elevados de ozono en el corto plazo; sin embargo, la CAMe advirtió que se mantendrá una vigilancia permanente de la calidad del aire.

Se suspende el doble Hoy No Circula

Finalmente, se recordó a la ciudadanía que este sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula funcionará de manera habitual, sin restricciones adicionales derivadas de la contingencia ambiental.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener buenas prácticas ambientales, como evitar el uso innecesario del automóvil, verificar el estado mecánico de los vehículos y reducir el consumo de combustibles, con el fin de contribuir a una mejor calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.