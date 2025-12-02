Cierre de la BMV y Wall Street hoy 2 de diciembre 2025; precio del dólar supera los 19 pesos

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados para este 2 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

El índice S&P/BMV IPC registró un avance durante la tarde del 2 de diciembre de 2025. El indicador alcanzó los 63,820.61 puntos, lo que representa una subida del 0.42%, equivalente a 269.48 puntos más que en la sesión pasada.

Además, el mercado movió un volumen de 165 millones 680 mil operaciones, mostrando actividad constante. Estos datos indican una jornada positiva para el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierre de Wall Street hoy 2 de diciembre 2025

Wall Street cerró al alza este 2 de diciembre de 2025, impulsado principalmente por el optimismo de los inversionistas ante la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

El Dow Jones subió 185 puntos para cerrar en 47,474.46 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 16.74 puntos hasta 6,829.37 y el Nasdaq ganó 137.75 puntos para terminar en 23,413.67.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 2 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.15 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 2 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 2 de diciembre de 2025, se ubica en 91 mil 524 dólares por unidad, registrando un importante aumento 6.05% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 670 mil 180 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 2 de diciembre 2025

El precio del petróleo cayó este martes debido a que los mercados sopesaron las vacilantes esperanzas de paz entre Rusia y Ucrania frente a los temores de un exceso de oferta.

