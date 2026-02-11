¡Cambios en el precio del dólar! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 de febrero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este martes 10 de febrero de 2026. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles 2026

¡Al alza! El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, registra un nivel de 71,601.35 puntos, con una variación positiva de 0.46%, equivalente a un avance de 329.79 unidades. El volumen de operación alcanza los 189,694,401 títulos.

Cierre de Wall Street hoy 11 de febrero 2026

Wall Street cerró con resultados mixtos y leve presión a la baja, luego de que el mercado absorbiera un reporte de empleo en Estados Unidos más fuerte de lo esperado.

El Dow Jones Industrial Average bajó 0.13%, mientras que el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios y el Nasdaq Composite cayó alrededor de 0.16%, ya que la creación de empleo robusta redujo las expectativas de recortes de tasas de interés.

¿A cuánto está el dólar en México este 11 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 11 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 11 de febrero de 2026, se ubica en 67 mil 338 dólares por unidad, registrando una importante baja del 2.11% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 156 mil 535 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 11 de febrero 2026

El precio del petróleo subió alrededor del 1% este miércoles, ya que los inversionistas estaban preocupados por la escalada de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que se preparaban para reanudar las negociaciones, mientras que un informe semanal que mostró un gran aumento en los inventarios de crudo estadounidense limitó las ganancias.



Petróleo Brent - 69.40 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 64.63 dólares por barril

Con información de Reuters...