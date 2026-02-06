Cierre del viernes: BMV, otros mercados y cotización del dólar

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada del viernes con movimientos relevantes que marcaron el desempeño de los principales indicadores financieros . Mientras tanto, el tipo de cambio también mostró variaciones frente al peso mexicano, en un contexto de ajustes en los mercados internacionales y expectativas económicas. Así concluyeron los mercados y la cotización del dólar al término de la semana.

Así cerró la BMV hoy 6 de febrero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) cerró la jornada del 6 de febrero de 2026 con una fuerte alza en sus índices.

El índice S&P/BMV IPC terminó en 70,809.57 puntos, lo que representa un avance de 2.83%, equivalente a 1,951.29 puntos más respecto a la sesión previa. El volumen de operación fue de 211,525,475 títulos.

Cierre de jornada de Wall Street para el fin de semana

El mercado de Wall Street cerró el viernes 6 de febrero de 2026 con sólidos avances, destacando que el Dow Jones Industrial Average superó por primera vez en su historia los 50 000 puntos, impulsado por fuertes alzas en acciones tecnológicas y de semiconductores.

El índice subió más de 2 % ligados a la inversión en inteligencia artificial lideraron el rally, mientras que los principales índices más amplios como el S&P 500 y el Nasdaq también terminaron con ganancias en una sesión de recuperación tras semanas volátiles.

Precio de dólar hoy 6 de febrero 2026

Durante la apertura de este viernes 6 de febrero de 2026, el dólar en Banco Azteca se cotiza en 16.00 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

La institución recuerda que quienes deseen realizar el cambio de divisas pueden acudir a cualquiera de sus sucursales, que operan de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Por su parte, el dólar canadiense se ubica en 10.60 pesos a la compra y 13.49 pesos a la venta en la misma institución. En la frontera, el dólar en Tijuana se vende en 17.43 pesos durante esta jornada.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 6 de febrero de 2026?

El precio del petróleo registró avances, aunque los mercados se perfilaban hacia su primera caída semanal en siete semanas, en medio de la preocupación de los inversionistas por la falta de consenso sobre la agenda de la reunión entre Estados Unidos e Irán.

En este contexto, los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) subieron 0.25 % cada uno. El Brent se ubicó en 67.50 dólares por barril, el WTI en 63.18 dólares, mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación se cotizó en 59.08 dólares por barril.