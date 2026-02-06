Dólar sorprende: resumen del cierre de mercados este jueves

El dólar volvió a captar la atención de los inversionistas este miércoles, en una jornada marcada por movimientos relevantes en los mercados financieros. La Bolsa Mexicana de Valores también registró variaciones al cierre.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores

El día de hoy, el S&P/BMV IPC se ubicó en 68,858.28 puntos, con una variación positiva de 0.19%, equivalente a un avance de 127.59 puntos. Durante la jornada se registró un volumen de operación de 166,832,440 títulos.

Cierre de Wall Street hoy 5 de febrero 2026

El mercado bursátil estadounidense terminó la jornada con pérdidas generalizadas: el S&P 500 cayó alrededor de 1.2%, el Dow Jones Industrial Average retrocedió cerca de 1.2% y el Nasdaq Composite bajó alrededor de 1.6%, presionados principalmente por fuertes caídas en acciones tecnológicas y preocupaciones de los inversores sobre el gasto en IA y datos económicos recientes.

Precio de dólar hoy 5 de febrero 2026

El dólar canadiense podría perder parte de las ganancias acumuladas recientemente en los próximos meses; sin embargo, retomaría su tendencia al alza si el Banco de Canadá opta por incrementar las tasas de interés y el dólar estadounidense enfrenta una presión de venta más amplia, de acuerdo con una encuesta realizada por Reuters.

Este jueves 5 de febrero de 2026, en México, el dólar canadiense se ofrece en $10.55 pesos a la compra y en $13.44 pesos a la venta en Banco Azteca.

El precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este jueves 5 de febrero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.37 pesos.

Valor del Bitcoin hoy 5 de febrero 2026

Mientras tanto, el Bitcoin registra una caída más pronunciada que la observada en 2022. Este jueves 5 de febrero de 2026 inició la jornada en 69 mil 358 dólares por unidad, lo que implica un retroceso de 5.02% frente a su cierre anterior.

En México , al tipo de cambio vigente, la criptomoneda abrió en 1 millón 204 mil 799 pesos por unidad, lo que representa una baja de 4.77% en comparación con su último cierre.