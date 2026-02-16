¡Qué no se te haga tarde! Cierre en Periférico Norte por trabajos de rehabilitación; estos son los tramos afectados y alternativas viales

¡Sal con tiempo! El Gobierno de Naucalpan anunció el cierre de Periférico Norte debido a los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico en los carriles laterales, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), pero ¿cuáles son los tramos afectados por las obras?

¿Cuáles son los tramos afectados por el cierre de Periférico Norte?

¡Tómalo en cuenta! Los trabajos de rehabilitación comenzaron el pasado viernes 13 de febrero 2026 alrededor de las 20:00 horas, con el cierre de carriles laterales de Periférico Norte.

El tramo cerrado es desde Circuito Interior hasta Calle Baden Powell , a la altura del Parque Naucalli , en dirección a la Ciudad de México.

Autoridades municipales recomiendan a las y los automovilistas tomar precauciones y anticipar el tiempo de salida para evitar el caos vial en la zona.

Alternativas viales por el cierre de Periférico Norte

El Gobierno de Naucalpan compartió algunas alternativas viales por el cierre de carriles laterales en Periférico Norte:



Circuito Circunvalación para incorporarse en la Av. López Mateos.

Vía Gustavo Baz.

Por otro lado, las autoridades también recomiendan utilizar el segundo piso como vía alterna debido a que el cierre de carriles suele ocasionar caos vial, sobre todo en horas pico.

¿Cuándo reabrirán los carriles de Periférico Norte?

¿Tardarán mucho tiempo? Aunque no existe una fecha exacta de la reapertura de los carriles laterales de Periférico Norte, en dirección a la Ciudad de México, las autoridades estiman que los trabajos podrían tardar alrededor de dos meses en terminarse, pues todo dependerá del avance de los trabajos, por lo que se les pide a las y los ciudadanos tener paciencia.

Se recomienda anticipar los traslados, utilizar las alternativas viales, además de manejar con precaución en la zona afectada por los trabajos de rehabilitación.

Los trabajos de rehabilitación en el Periférico Norte comenzaron el pasado 13 de febrero 2026, a las 8 de la noche, por lo que las primeras afectaciones viales en la zona, se registraron durante las primeras horas del sábado 14 de febrero.