Clausura CIHALC 2022 sobre desarrollo urbano sostenible

Tras tres días de actividades, se clausuró la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe (CIHALC) 2022, evento organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-Habitat), donde se reunieron personas especialistas, representantes de gobiernos locales y nacionales, academia, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para abordar diferentes temáticas sobre desarrollo urbano sostenible.

La CIHALC tiene el objetivo de promover espacios de diálogo, colaboración y aprendizaje de manera colectiva entre todos los actores de la sociedad, a fin de contribuir con el desarrollo de herramientas, metodologías urbanas, políticas públicas y soluciones para la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana en la región con el liderazgo de México.

En la clausura de la CIHALC 2022, participó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta; el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y el coordinador general de la CIHALC, Héctor García Curiel.

Durante el evento protocolario de cierre, se presentaron algunos de los resultados obtenidos tras estos días de actividades y diálogo en materia de movilidad y transporte, gestión integral de ciudades, desarrollo de vivienda, seguridad ciudadana, equidad de género, integración de migrantes, economía circular y resiliencia, entre otros temas.

En su intervención, el canciller aseguró que para la actual administración “ha sido muy importante la voz de América Latina y el Caribe, sus prioridades, su estrategia, su presencia en el mundo; es una alta prioridad para México y en este momento lo es en nuestra política exterior”.

Y afirmó que “están ustedes viendo en esta CIHALC dos de las principales orientaciones de nuestra política exterior: la dimensión urbana, el diseño de las ciudades que vendrán, que son muy disímbolas en América Latina y el Caribe respecto a lo que va a ocurrir en Asia, cuya velocidad de urbanización no tiene precedentes”.

Asimismo, reiteró que “no hay ninguna posibilidad a futuro si no organizamos una sociedad de cuidados, si no garantizamos la libertad de las mujeres, si no garantizamos las opciones de género en toda nuestra legislación, si no respetamos a las diferentes comunidades de la diversidad”.

“Es otro tipo de sociedad la que estamos organizando, es la que queremos tener: más igualitaria en todos los sentidos; la podemos tener, lo podemos lograr,” finalizó el secretario Ebrard.

Finalmente, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que las universidades, así como toda su comunidad estudiantil, están llamadas a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Celebro la realización de esta Cumbre que sin duda permitirá impulsar políticas públicas enfocadas a las necesidades de la ciudadanía y favorecer así el desarrollo urbano sostenible ”.

La Cumbre CIHALC 2022 reunió a más de tres mil personas, quienes participaron en los paneles de discusión, conferencias, conversatorios, mesas de diálogo, eventos paralelos, y exhibiciones culturales y fotográficas, en diferentes espacios de la Universidad de Guadalajara.

A través de estas acciones y con una gran participación, el Gobierno de México refrenda su compromiso de impulsar la construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sustentables, acorde con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU.