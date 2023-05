Cinco jóvenes desaparecieron en una semana en Zapopan

Ya son cinco los jóvenes que son buscados por familiares y personal de la Fiscalía de Jalisco, luego de que desaparecieran en la Colonia Jardines Vallarta, en Zapopan; todos ellos trabajadores de un call center, inmueble que fue cateado por las autoridades el pasado 24 de mayo para buscar más indicios y en donde fue localizado el vehículo de uno de ellos.

El primero en desaparecer fue Carlos Benjamín García de 31 años de edad el 20 de mayo del 2023, en el 2017 su hermano Edgar Fernando también desapareció al salir a tomar el camión en la Colonia Providencia.

“Estaba su departamento normal pero él no estaba y dije si él no está desde el sábado su cama tendido todo en orden nada raro, para mí me extrañó porque tiene un perrito y sus tazones estaban vacíos y el jamás lo deja sin comer a su perrito,” declaró Alisa Cuevas, mamá de Carlos Benjamín García.

El segundo reporte fue el de los hermanos Itzel Abigaíl Valladolid Hernández de 27 y su hermano Carlos David de 23 años por quienes también ya existe una denuncia ante Fiscalía del Estado de Jalisco y a quienes buscan desde el 22 de mayo.

El pasado martes 23 de mayo se supo que la familia de Arturo Robles Corona perdieron contacto con él y la misma historia se repitió con Jesús Alfredo Ventura, quien apenas el día lunes acudiría a este mismo lugar para ser entrevistado, pues días antes había solicitado trabajo.

Los 5 jóvenes que desaparecieron en Zapopan trabajaban en el call center, 4 desaparecieron el 22 de mayo y Carlos Benjamín García está sin localizar desde el 20 de mayo.

Ante este caso y por el cual la Fiscalía del Estado mantiene una carpeta de investigación abierta así como trabajos de campo, el inmueble en donde se ubica dicho call center, actualmente se encuentra asegurado.

“Encontramos su auto cerca de donde él trabajaba entendemos que la Fiscalía ya estuvo por ahí por la casa pero no tenemos más información, hasta el día de ayer se suma un quinto desaparecido que es Jesús si no me equivoco de su nombre la coincidencia además de que trabajaban juntos en este supuesto call center es que pues son amigos entre ellos,” explicó Beatriz Robles, hermana de Arturo Robles Corona quien también desapareció el 22 de mayo pasado.

Todos trabajaban en el mismo call center ubicado en la colonia Jardines de Vallarta en el municipio de Zapopan, Jalisco. Y además todos se conocían y eran amigos.