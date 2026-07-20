VIDEO | Tradición termina en susto: Árbol de ceiba cae sobre un hombre durante festejos de Santiago Apóstol en Yucatán

Un hombre resultó lesionado luego de que un árbol de ceiba se desplomara durante la tradicional celebración en honor a Santiago Apóstol, realizada este domingo en el municipio de Río Lagartos, Yucatán.

El accidente ocurrió mientras decenas de personas participaban en el traslado del tronco, una de las actividades más representativas de la fiesta patronal; el momento quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

Video muestra momentos de tensión tras accidente de árbol de ceiba en Yucatán

De acuerdo con las imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado del caso, se puede observar cómo el enorme árbol perdió estabilidad cuando era llevado hacia el ruedo donde sería colocado como parte de la tradición.

La caída provocó momentos de tensión entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo y, de inmediato, se organizaron para retirar el tronco y auxiliar al hombre que quedó parcialmente debajo del tronco.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud del afectado; sin embargo, el accidente no dejó personas con lesiones de gravedad y las actividades de la feria continuaron después del incidente.

¿Por qué trasladan un árbol de ceiba durante la fiesta?

Cada año, Río Lagartos celebra la feria en honor a Santiago Apóstol, una de las festividades religiosas y culturales más importantes del municipio; entre las actividades destaca la bajada, traslado y siembra del árbol de ceiba, una tradición que marca el inicio de las celebraciones y reúne a decenas de habitantes.

La ceiba, un símbolo de identidad para Yucatán

Más allá de su enorme tamaño, la ceiba posee un profundo significado para la cultura maya; conocida también como Yaxché, representa la unión entre el inframundo, la tierra y el cielo, por lo que es considerada un símbolo de vida, equilibrio e identidad.