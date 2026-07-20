¡Máxima alerta! Piden evitar estas calles por riesgo de lluvias e inundaciones en Nogales, Sonora

Las lluvias que golpearon a Nogales, Sonora durante el fin de semana mantienen en alerta a las autoridades. Luego de las inundaciones que dejaron daños en viviendas, vehículos arrastrados por la corriente y una persona fallecida, Protección Civil emitió un aviso especial por riesgo elevado de inundaciones repentinas para las próximas horas.

El llamado ocurre debido a que el suelo permanece saturado tras las precipitaciones recientes, una condición que reduce su capacidad para absorber más agua y favorece que arroyos, corrientes y escurrimientos aumenten su nivel en cuestión de minutos, incluso si las lluvias no son de larga duración.

El suelo saturado aumenta el riesgo de inundaciones en Nogales, Sonora

De acuerdo con el aviso emitido por las autoridades, el riesgo no depende únicamente de la intensidad de las precipitaciones, sino también del estado en que quedó el terreno tras las tormentas registradas recientemente.

Al no poder absorber grandes cantidades de agua, cualquier nueva lluvia podría provocar el rápido crecimiento de corrientes superficiales y convertir calles y avenidas en zonas de alto peligro.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas y conducir con extrema precaución mientras persistan las condiciones de riesgo.

Estas son las vialidades que deben evitarse durante las lluvias

El Gobierno Municipal reiteró que existen puntos de la ciudad donde históricamente se forman fuertes corrientes cuando se presentan lluvias intensas.

Las calles 5 de Febrero y Tecnológico fueron identificadas como las de mayor riesgo debido a la fuerza que puede alcanzar el agua.

Además, las autoridades recomendaron extremar precauciones o evitar transitar por:



Bulevar Luis D. Colosio

Avenida Obregón

Abraham Zaied

Jesús García

Orizaba

Jesús Barboza

5 de Mayo

Héroes

Buenos Aires

Reforma

Nogales 2000

Del Ensueño

En estas vialidades suelen registrarse escurrimientos importantes e inundaciones durante las tormentas.

Las lluvias del fin de semana dejaron una víctima y múltiples afectaciones

La nueva alerta se emite después de una de las jornadas más complicadas que ha enfrentado Nogales en los últimos días.

Durante la emergencia, un autobús quedó atrapado entre las inundaciones con al menos 14 pasajeros a bordo. Elementos del cuerpo de Bomberos realizaron un operativo para ponerlos a salvo, trasladándolos al techo de una unidad de emergencia para alejarlos de la corriente.

Otro de los momentos que generó mayor impacto ocurrió en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde una mujer fue arrastrada por la fuerza del agua mientras permanecía afuera de un domicilio. La víctima logró sujetarse de una lona instalada en una carpa, lo que evitó que fuera arrastrada por la corriente.

Las lluvias también convirtieron diversas calles en auténticos ríos, provocando que decenas de vehículos fueran desplazados por el agua y terminaran cubiertos de lodo y escombros.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el temporal dejó al menos 20 viviendas afectadas y una persona fallecida, mientras continúan las labores de evaluación de daños y limpieza en distintos sectores del municipio.

