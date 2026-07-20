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Después será más complicado: Las unidades móviles para Licencia Edomex sólo estarán unos días más en estos municipios

Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 concluirán su atención en algunos municipios; consulta si tu localidad aún aparece en el calendario.

Despues sera mas complicado Las unidades móviles para Licencia Edomex solo estaran unos dias más en estos municipios.webp
Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 concluirán su atención en algunos municipios; consulta si tu localidad aún aparece en el calendario.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

La caravana de unidades móviles para obtener tu licencia de conducir en el Edomex mantiene su ruta por varios municipios mexiquenses durante este mes de julio para todas las personas interesadas en tramitar por primera vez o renovar su plástico.

Sin embargo, obtener tu licencia de conducir en el Edomex ya no será tan sencillo esta semana, pues a pesar de que a inicio de mes las unidades móviles visitaron varios puntos del Estado de México, para la semana del 20 al 24 de julio disminuyeron las localidades en las que brindarán este servicio rápido y sin filas.

¿Dónde estarán las unidades móviles del 20 al 24 de julio?

Recuerda: la recepción de documentos será de 09:00 a 17:30 horas, mientras que el servicio concluirá a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Lunes 20 de julio

  • Huixquilucan

Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Malinalco

Avenida del Progreso 2, barrio de San Juan, frente al Palacio Municipal.

  • Cuautitlán

Calle Enrique Dunant 153, colonia El Partidor.

  • Nezahualcóyotl

Calle Pichirilo 106, colonia Benito Juárez.

  • Texcoco

Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.

  • Tepotzotlán

Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.

Martes 21 de julio

  • Chalco

Privada de San Mateo 1, barrio San Sebastián.

  • Coatepec Harinas

Calle Juárez esquina Morelos, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Naucalpan

Cerrada Águilas 1, colonia San Fernando.

  • Huixquilucan

Dirección pendiente por confirmar.

  • Texcoco

Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.

  • Tepotzotlán

Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.

Miércoles 22 de julio

  • Villa del Carbón

Calle Hidalgo 2, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Tenancingo

Calle Jardín Morelos 101, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Huixquilucan

Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Texcoco

Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.

  • Tepotzotlán

Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.

Jueves 23 de julio

  • Santa Cruz Atizapán

Avenida Dr. Gustavo Baz Prada 102, Plaza Cívica "María Pliego".

  • Texcaltitlán

Avenida Benito Juárez 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Huixquilucan

Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Texcoco

Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.

  • Tepotzotlán

Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.

Viernes 24 de julio

  • Teotihuacán

Callejón del 25 Regimiento s/n, San Juan Teotihuacán.

  • Almoloya de Juárez

Calle Nevado 2292, entre Independencia y Andes, San Francisco Tlalcilalcalpan.

  • Huixquilucan

Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

  • Texcoco

Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.

  • Tepotzotlán

Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.

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¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026?

Antes de acudir a una de las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026, es importante conocer el costo del documento según el tipo de licencia que necesites.

Llevar el comprobante de pago y la documentación completa puede ayudarte a realizar el trámite de forma más ágil y evitar contratiempos durante tu visita.

Estos son los costos oficiales vigentes para 2026:

  • Licencia para automovilista (Tipo A): 777 pesos.
  • Licencia para motociclista (Tipo C): 777 pesos.
  • Licencia para chofer particular (Tipo E): 1,017 pesos.
  • Permiso provisional Tipo B para menores de edad: 777 pesos.
  • Permiso provisional Tipo A para menores de edad: 3,694 pesos.
  • Duplicado de licencia: 525 pesos.

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