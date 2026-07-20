Después será más complicado: Las unidades móviles para Licencia Edomex sólo estarán unos días más en estos municipios
Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 concluirán su atención en algunos municipios; consulta si tu localidad aún aparece en el calendario.
La caravana de unidades móviles para obtener tu licencia de conducir en el Edomex mantiene su ruta por varios municipios mexiquenses durante este mes de julio para todas las personas interesadas en tramitar por primera vez o renovar su plástico.
Sin embargo, obtener tu licencia de conducir en el Edomex ya no será tan sencillo esta semana, pues a pesar de que a inicio de mes las unidades móviles visitaron varios puntos del Estado de México, para la semana del 20 al 24 de julio disminuyeron las localidades en las que brindarán este servicio rápido y sin filas.
¿Dónde estarán las unidades móviles del 20 al 24 de julio?
Recuerda: la recepción de documentos será de 09:00 a 17:30 horas, mientras que el servicio concluirá a las 18:00 horas, de lunes a viernes.
Lunes 20 de julio
- Huixquilucan
Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Malinalco
Avenida del Progreso 2, barrio de San Juan, frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán
Calle Enrique Dunant 153, colonia El Partidor.
- Nezahualcóyotl
Calle Pichirilo 106, colonia Benito Juárez.
- Texcoco
Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.
- Tepotzotlán
Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.
Martes 21 de julio
- Chalco
Privada de San Mateo 1, barrio San Sebastián.
- Coatepec Harinas
Calle Juárez esquina Morelos, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Naucalpan
Cerrada Águilas 1, colonia San Fernando.
- Huixquilucan
Dirección pendiente por confirmar.
- Texcoco
Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.
- Tepotzotlán
Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.
Miércoles 22 de julio
- Villa del Carbón
Calle Hidalgo 2, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Tenancingo
Calle Jardín Morelos 101, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Huixquilucan
Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Texcoco
Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.
- Tepotzotlán
Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.
Jueves 23 de julio
- Santa Cruz Atizapán
Avenida Dr. Gustavo Baz Prada 102, Plaza Cívica "María Pliego".
- Texcaltitlán
Avenida Benito Juárez 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Huixquilucan
Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Texcoco
Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.
- Tepotzotlán
Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.
Viernes 24 de julio
- Teotihuacán
Callejón del 25 Regimiento s/n, San Juan Teotihuacán.
- Almoloya de Juárez
Calle Nevado 2292, entre Independencia y Andes, San Francisco Tlalcilalcalpan.
- Huixquilucan
Calle Galeana s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.
- Texcoco
Calle 16 de Septiembre 31, San Miguel Tocuila, Auditorio San Miguel Tocuila.
- Tepotzotlán
Calle Virreinal, manzana 012, colonia San Martín, frente al Palacio Municipal.
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¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026?
Antes de acudir a una de las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026, es importante conocer el costo del documento según el tipo de licencia que necesites.
Llevar el comprobante de pago y la documentación completa puede ayudarte a realizar el trámite de forma más ágil y evitar contratiempos durante tu visita.
Estos son los costos oficiales vigentes para 2026:
- Licencia para automovilista (Tipo A): 777 pesos.
- Licencia para motociclista (Tipo C): 777 pesos.
- Licencia para chofer particular (Tipo E): 1,017 pesos.
- Permiso provisional Tipo B para menores de edad: 777 pesos.
- Permiso provisional Tipo A para menores de edad: 3,694 pesos.
- Duplicado de licencia: 525 pesos.