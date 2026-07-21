El sueño de Gabriela quedó bajo el lodo; muere estudiante tras deslave en Veracruz

Las fuertes lluvias que afectan la Sierra de Zongolica, en Veracruz, dejaron una víctima mortal. Gabriela Temoxtle, de 21 años y estudiante de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, murió luego de que un deslave sepultara la vivienda donde se encontraba con su familia en la comunidad de Iczotitla, municipio de Los Reyes.

De acuerdo con autoridades locales, el desprendimiento de una ladera destruyó la casa de madera y lámina. Tres integrantes de la familia lograron salir con vida, mientras que Gabriela quedó atrapada entre los escombros. Horas después, vecinos, personal de Protección Civil, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia recuperaron su cuerpo.

¿Qué pasó en el deslave donde murió Gabriela Temoxtle?

El derrumbe ocurrió tras las intensas lluvias registradas durante este viernes en la región montañosa de Veracruz. La joven, originaria de Iczotitla y estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, no logró escapar cuando la tierra cayó sobre la vivienda.

Las autoridades continúan evaluando los daños y mantienen vigilancia en la zona ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en la Sierra de Zongolica?

Además de la tragedia en Los Reyes, otro deslave sepultó dos viviendas en la comunidad de Xochiojca, municipio de Zongolica. Equipos de emergencia realizaron recorridos para descartar personas atrapadas.

El Ayuntamiento de Los Reyes también informó el cierre de la carretera alterna que conecta con el Instituto Tecnológico, a la altura de Iczotitla, debido a la acumulación de tierra y rocas sobre la vía.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar circular por zonas de ladera o carreteras afectadas y reportar cualquier emergencia.

Las lluvias continuarán en la región durante las próximas horas, por lo que no se descartan nuevos derrumbes o afectaciones en comunidades de la zona montañosa.