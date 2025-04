¿Circulas este viernes? Consulta el Hoy No Circula para el 18 abril

Este viernes 18 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México, como parte de las estrategias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para mejorar la calidad del aire.

¿Qué autos no podrán circular el viernes 18 de abril?

Con base en el calendario oficial, no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas 1 y 2. La restricción vehicular estará vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Esto aplicará entre las 05:00 de la mañana y las 22:00 horas de la noche tanto para la CDMX como para el Edomex. Así que tómalo en cuenta.

¿Activaron la Contingencia Ambiental para este 18 de abril?

No. Hasta el momento, no se ha activado una Contingencia Ambiental para este día, por lo que el programa Hoy No Circula 18 de abril opera bajo su esquema habitual, por lo cual no hay Doble Hoy No Circula ni restricciones adicionales.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas pueden cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a los comunicados oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) o las cuentas oficiales de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular en un día restringido por el programa Hoy No Circula puede derivar en una multa económica que oscila entre los 2 mil hasta 3 mil pesos mexicanos, conforme al Reglamento de Tránsito vigente en la capital del país. Además, los vehículos infractores pueden ser remitidos al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Como en otras jornadas, ciertos vehículos están exentos de la restricción:

Automóviles con hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Unidades de emergencia, seguridad pública, protección civil, y transporte escolar debidamente identificados

Por eso, si tu automóvil entra dentro del grupo restringido, es preferible planear rutas en transporte público o usar servicios de movilidad compartida. Además, evitar el uso innecesario del automóvil contribuye a disminuir los niveles de contaminación y mejora la calidad del aire en beneficio de todos los habitantes del Valle de México.