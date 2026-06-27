¿Quién era Yimvert Berroterán, futbolista que murió tras los terremotos en Venezuela?

La búsqueda de Yimvert Berroterán terminó de la peor manera. El joven futbolista venezolano, de apenas 18 años, fue encontrado sin vida este viernes 26 de junio, después de permanecer más de 40 horas atrapado bajo los escombros que dejaron los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela.

Su cuerpo fue localizado en el sector Los Corales, en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos. Junto a él también fue hallada sin vida su novia, Eudimar Valentina Sandoval.

Berroterán era considerado una de las mayores promesas del fútbol venezolano. Formaba parte del UCV de Caracas, ya había debutado en la Primera División y también defendió los colores de las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Venezuela. Tras reportarse su desaparición, la Federación Venezolana de Fútbol difundió una ficha de búsqueda para ayudar a localizarlo.

¿Cómo encontraron a Yimvert Berroterán?

Durante más de 40 horas, familiares, amigos, periodistas y compañeros de equipo insistieron en que el joven seguía con vida bajo los escombros, pero denunciaban que era imposible rescatarlo sin maquinaria especializada.

Los llamados de auxilio se multiplicaron en redes sociales mientras se pedía la llegada urgente de equipos de rescate. Sin embargo, cuando finalmente lograron ingresar al lugar donde permanecía atrapado, los rescatistas confirmaron que tanto Yimvert como Eudimar ya no presentaban signos vitales.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida dentro y fuera del fútbol venezolano.

El emotivo mensaje tras la muerte de Yimvert Berroterán y Eudimar Sandoval

Una de las publicaciones que más conmovió en redes sociales fue la de Johara Cardinale, amiga de Eudimar Valentina Sandoval, quien durante horas ayudó a difundir la búsqueda de la pareja.

Tras confirmarse el hallazgo, escribió en Facebook: "Gracias a todos los que me ayudaron a difundir y pedir ayuda pero pasaron demasiadas horas, la ayuda llegó tarde y Eudimar Sandoval y Yimvert Berroterán fueron encontrados sin vida, estaban abrazados... y eso me da un poco de calma en el corazón, poder saber que se tuvieron uno al otro y que su amor ahora pasó a ser celestial y eterno. TE AMARÉ HASTA MI ÚLTIMO DÍA MI NIÑA".

El mensaje se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los símbolos del dolor que dejó la tragedia en La Guaira.