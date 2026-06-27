Más de 50 mil desaparecidos dejaron los terremotos en Venezuela, advierte la ONU

La devastación provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela ya es considerada por las Naciones Unidas como una de las peores emergencias humanitarias que ha enfrentado América Latina en los últimos años, dejando cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, aseguró que la magnitud del desastre supera las primeras estimaciones y advirtió que la prioridad absoluta sigue siendo localizar sobrevivientes durante las primeras 72 horas tras los sismos.

"La escala de esta devastación es inmensa. Sabemos que ya hay más de 500 muertos, pero tememos que las cifras sean mucho mayores. Sabemos que hay 50 mil desaparecidos y nuestro trabajo es encontrar a la mayor cantidad posible de esos 50 mil, y llevarlos a casa con sus familias y sus seres queridos", declaró en entrevista con Noticias Caracol.

¿Cuál es el saldo de los terremotos en Venezuela?

El balance continúa aumentando conforme avanzan las labores de rescate. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos llegó a 920, mientras que las autoridades contabilizan casi tres mil personas heridas y más de 50 mil desaparecidos.

La Guaira, ubicada a unos kilómetros de Caracas, concentra gran parte de la tragedia. Edificios completos colapsaron y enormes montañas de concreto sustituyeron calles y viviendas. Habitantes de la zona han denunciado que las tareas de rescate avanzan lentamente y que aún hay cuerpos visibles entre los escombros.

La ayuda internacional acelera, pero el tiempo juega en contra

Equipos especializados de búsqueda y rescate procedentes de al menos 17 países comenzaron a llegar a Venezuela para reforzar las operaciones. Entre ellos se encuentran brigadas de México, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Suiza y otras naciones que también enviaron maquinaria, insumos y personal especializado.

Tom Fletcher explicó que la ONU ya brindaba asistencia humanitaria a unos ocho millones de venezolanos antes del desastre, pero ahora todos los esfuerzos se concentran en salvar vidas.

"Estamos coordinando ayuda extranjera, distribuyendo agua potable y utilizando tecnología satelital para localizar personas atrapadas. En este momento toda la prioridad está en encontrar sobrevivientes", señaló el funcionario, quien además pidió mayores recursos económicos para ampliar las operaciones de búsqueda y rescate.

La ONU estima que los desaparecidos en #Venezuela por los terremotos podrían ser más de 50 mil



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Plataforma para localizar desaparecidos en Venezuela

Ante la magnitud de la emergencia, periodistas venezolanos comparten la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com, donde cualquier persona puede registrar en menos de un minuto a un familiar o conocido desaparecido indicando su nombre y el último lugar donde fue visto.

Plataforma desaparecidos en Venezuela tras sismos|desaparecidosterremotovenezuela.com

El sitio se actualiza de forma constante y ya concentra más de 53 mil registros, convirtiéndose en una de las principales herramientas ciudadanas para apoyar las labores de localización en medio de la tragedia.