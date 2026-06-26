VIDEO | “Tsunami”, el perrito que arriesga su vida para sacar personas de los escombros tras sismos en Venezuela

Venezuela se recupera de una tragedia provocada por la naturaleza: dos sismos que azotaron el país sudamericano el pasado 24 de junio, pero ante la desgracia, toda la ayuda posible se ha sumado, como el perrito rescatista "Tsunami".

Edificios colapsaron. El primer golpe fue por un sismo de magnitud 7.2 con epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, sin embargo, con una diferencia de unos cuantos minutos, llegó un segundo terremoto de 7.5 con epicentro en Yumare.

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El país caribeño entró en emergencia y la ayuda no solo es humanitaria. Ante la tragedia, un héroe peludo y de cuatro patas llegó para dar esperanza a las víctimas: el perrito "Tsunami".

Como en otros casos de sismos, equipos de Protección Civil y rescatistas despliegan todo los recursos con los que cuentan, pero este amigo usa su olfato para salvar vidas de entre los escombros.

Ante los terremotos en Venezuela, la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados es urgente y "Tsunami" ahí está para darlo todo, como quedó demostrado en durante una jornada de rescate.

Este animal ha estado arriesgando su vida para caminar entre los escombros con un solo objetivo: sacar a personas con vida de entre las estructuras.

"Tsunami" rescata a señor de 60 años en Caracas

Entre la tragedia, una historia surgió: la de "Tsunami", un perro rescatista entrenado para detectar vida humana bajo estructuras colapsadas.

En una de las zonas más afectadas de Caracas, el lomito marcó una señal clara entre los restos de un edificio. Ante ello, los equipos de rescate iniciaron la excavación y lograron salvar con vida a un hombre de 60 años.

Sube a 920 la cifra de fallecidos tras terremotos en Venezuela

Autoridades venezolanas informaron hasta hoy que van 920 personas fallecidas luego de los dos sismos; además, hay 3 mil 360 heridos y alrededor de 4 mil damnificados.

Rescatistas provenientes de Italia, México, Estados Unidos, Colombia, España y otros países, se han sumado a las tareas de búsqueda y rescate de cuerpos.

El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer que 383 edificios resultaron dañados, incluyendo viviendas unifamiliares y multifamiliares.