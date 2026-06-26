Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana; ¿Hay amenaza de tsunami?

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este viernes al mediodía al sureste de La Romana, República Dominicana, informó el Instituto Dominicano de Meteorología, que descartó cualquier amenaza de tsunami para las costas de la República Dominicana.

Sismo en República Dominicana hoy 26 de junio

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:46 horas y tuvo una profundidad de 72.3 kilóetros. Su epicentro se localizó en el mar, a 78 kilómetros al sureste de La Romana.

El temblor fue percibido en varias de las localidades, incluida la capital, donde empleados públicos fueron evacuados de manera momentánea como medida preventiva.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han informado que no existe riesgo de tsunami por las costas de la República Dominicana.

ACTUALIZADA/UPDATED: Emitido/Issued: 2026-06-26 12:17:15 (GMT-4) Evento/Event: 2026-06-26 12:06:49 Mag:5.0 Ml Prof/Depth:82 Km Int Máx:IV en Mayagüez, PR PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para PR/IV. No tsunami warning, advisory or watch in effect for PR/VI — Red Sísmica de PR (@redsismica) June 26, 2026

A la misma hora se presentó un movimiento telúrico de magnitud 5,4, a 75 kilómetros al oeste-suroeste de isla de Mona, islote entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

¿República Dominicana esta en peligro por el cinturón de fuego?

El Cinturón de Fuego rodea el océano Pacífico y atraviesa países como México, Guatemala, Perú, Chile, Japón, Indonesia, Filipinas, Nueva Zelanda y la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

La República Dominicana se encuentra en el mar Caribe, fuera de ese cinturón. Sin embargo, eso no significa que esté libre de sismos. El país se ubica sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana, donde hay fallas geológicas activas.

Puerto Rico planea enviar a más de 50 personas para ayudar al rescate en Venezuela

Tras los debastadores terremotos que sorpredieron a Venezuela el el miércoles 24 de junio, la Secretaría de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, informó que el Gobierno de la isla espera la autorización de las autoridades federales de Estados Unidos para enviar ayuda a Venezuela.

La funcionario dijo que Puerto Rico planea mandar a 55 personas: 12 rescatistas del Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD), 11 paramédicos y 32 bomberos.

