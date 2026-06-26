Sismo de magnitud 6.7 sacude el sur de Filipinas y enciende las alarmas en Mindanao

Un fuerte sismo sacudió la región sur de Filipinas, generando alerta entre la población de la isla de Mindanao y las localidades cercanas. De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el movimiento telúrico registró una magnitud preliminar de entre 6.5 y 6.7, localizándose el epicentro en aguas del Océano Pacífico.

El temblor se produjo exactamente a las 7:42 de la noche, hora local (11:42 GMT), sorprendiendo a los habitantes de la zona costera. El organismo de monitoreo internacional detalló que el fenómeno natural tuvo una profundidad de 65.7 kilómetros.

Respecto a las coordenadas terrestres, la institución ubicó el origen del movimiento a unos 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, así como a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan. Debido a la profundidad del sismo, las autoridades correspondientes activaron los protocolos de revisión en comunidades vulnerables para evaluar posibles afectaciones estructurales o personas lesionadas.

Notable quake, preliminary info: M 6.5 - 35 km SW of Balangonan, Philippines https://t.co/uVYrdXIlHM — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 26, 2026

Antecedente en Mindanao: Sismo previo dejó más de 80 muertos

La preocupación entre los residentes locales y los cuerpos de rescate se ha intensificado de forma inmediata, ya que este nuevo temblor ocurre menos de tres semanas después de que un fuerte terremoto en la misma zona dejara más de 35 muertos, cientos de heridos y severos daños materiales en viviendas e infraestructura pública de la isla de Mindanao. El desastre natural ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 8 de junio, en el primer día de clases.

🇵🇭 Un sismo de magnitud 6.5 sacude Mindanao, Filipinas. pic.twitter.com/PjX4jHsMid — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Cabe recordar que Filipinas se encuentra asentada sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica donde se registran la mayoría de los terremotos a nivel mundial. Las agencias de protección civil locales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante la probable ocurrencia de réplicas en las próximas horas y a mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficiales del gobierno.