“Me agarré machín": Automovilista se salva de choque pero cae a canal en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 14 de junio, cerca del cruce fronterizo Zaragoza Ysleta un fuerte accidente paralizó la circulación del Bulevar Cuatro Siglos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó a dos personas heridas y un susto tremendo a un automovilista que estuvo a punto de hundirse junto con su camioneta en un canal de aguas negras.

El cierre de la vialidad en Ciudad Juárez afectó la llegada a la zona de carga del Puente Internacional Zaragoza, así como la carretera que conecta a esta ciudad con Porvenir de Guadalupe.

Según testigos del accidente, un vehículo intentó rebasar a una pipa pero perdió el control y se fue de frente al carril contrario, impactando a varios vehículos; primero una camioneta de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, resultando herido el conductor.

Después chocó contra otro auto color negro, del cual también resultó herida otra persona.

¿Qué pasó en el cruce fronterizo Zaragoza Ysleta, en Ciudad Juárez?

En medio de este accidente, un automovilista que viajaba en su camioneta circulaba de frente y ante el impacto maniobró para evitar el choque, perdió el control y terminó en el fondo de un canal de aguas negras.

“Quiso rebasar el carro a la pipa y brincó la llanta y se descontroló todo y se vino contra nosotros… Yo nomás sentí el golpe y me agarré machín del volante y me agarré para no darme un golpe, no me pasó nada, gracias a Dios… La camioneta está en el canal, estaba asustado y dije ya me voy a ahogar aquí, pero no, se detuvo la troca y se quedó a mitad”, relató Luis Vera Rodríguez, propietario de la camionera que cayó al canal.

El hombre relató que pro el lugar del accidente iba pasando una unidad del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, quienes lo auxiliaron para salir de la camioneta que afortunadamente se quedó en la orilla del canal.

Por este accidente se reportaron dos personas lesionadas, que fueron atendidas, así como daños materiales que aún no se cuantifican.