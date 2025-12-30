La búsqueda terminó en tragedia: hallan a 6 desaparecidos sin vida tras quema de bares en Chiapas

La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que fueron localizados sin vida los seis hombres que permanecían desaparecidos, luego del ataque armado y la quema de bares ocurrida días atrás en Villaflores, Chiapas.

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos fueron encontrados en la comunidad Santa Julia, en el municipio de Cintalapa, como resultado de un operativo de búsqueda desplegado en la región. Con este hallazgo, se confirma el destino de las ocho personas que fueron privadas de la libertad durante los hechos violentos: siete fueron asesinadas y una logró ser localizada con vida.

Operativo en Cintalapa deja detenidos y aseguramientos

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el hallazgo ocurrió tras un intenso operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y autoridades estatales. Durante estas acciones, cuatro hombres fueron detenidos, además del aseguramiento de armas de fuego, cargadores, ropa táctica y varios vehículos.

Los seis cuerpos localizados corresponden a hombres y fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas periciales necesarias para confirmar plenamente sus identidades. Aunque el hallazgo marca un avance en la investigación, las autoridades señalaron que los operativos continuarán en Villaflores y municipios cercanos para dar con más responsables.

Así ocurrió el ataque que desató la búsqueda de 6 personas en Chiapas

Los hechos se registraron durante la madrugada del 27 de diciembre, cuando varias camionetas con hombres armados —algunos con chalecos tácticos clonados del Ejército Mexicano— ingresaron a Villaflores alrededor de las 3:00 de la mañana.

Minutos después, el grupo se dirigió a los bares “Kabala” y “Anubis”, donde prendieron fuego de manera intencional, causando daños en las fachadas y en vehículos estacionados. Durante el ataque, tres trabajadoras resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, donde permanecen estables.

En medio del caos, ocho hombres fueron levantados, entre ellos el dueño del bar Kamala , Sergio Enrique Pereda Tamayo, quien más tarde fue localizado muerto dentro de una camioneta tipo pickup utilizada por los agresores.

Continúan investigaciones en #Chiapas por violencia



En el municipio de #Villaflores, las autoridades continúan indagando en el caso de un incendio a dos bares y tres vehículos.



Crimen ligado al narco y disputa entre cárteles

Durante una conferencia de prensa, la Fiscalía confirmó que el ataque está relacionado con la venta de drogas y la disputa entre dos grupos criminales que operan en la región de La Frailesca. En el caso de Sergio Enrique Pereda, se informó que murió a causa de una hemorragia tras recibir un disparo en la pierna.

Las autoridades también dieron a conocer que el empresario tenía antecedentes por narcomenudeo y había sido detenido en agosto, aunque fue liberado en noviembre bajo medidas condicionales.

Violencia que sacude a Chiapas

Además de las detenciones recientes, en operativos previos se aseguraron ocho vehículos, tres de ellos modificados para aparentar unidades del Ejército, y se detuvo a siete personas armadas. La violencia ha obligado a reforzar la seguridad no solo en Villaflores, sino también en Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas.