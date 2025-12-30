Tráiler destroza una camioneta en autopista de Jalisco y deja un muerto

La mañana de este lunes se registró un aparatoso accidente sobre la autopista Aguascalientes–León, a la altura del paraje conocido como El Desperdicio, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. El choque involucró a dos vehículos particulares y un tráiler de doble remolque, lo que provocó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo preliminar del accidente fue de un adulto fallecido, un menor de edad gravemente lesionado y tres personas más con heridas de consideración regular. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia tras observar los vehículos severamente dañados y a varias personas atrapadas.

Esta mañana, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil de Encarnación de Díaz, se atendió un accidente vehicular registrado sobre la Autopista Aguascalientes–León, a la altura del paraje conocido como “El Desperdicio”.



El percance involucró dos vehículos… pic.twitter.com/nXGsXogYPP — Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 29, 2025

Rescate tras carambola en Jalisco

Elementos de Protección Civil, en coordinación con la Unidad Municipal de Encarnación de Díaz, arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Paramédicos estabilizaron a las víctimas antes de su traslado a hospitales cercanos, mientras que equipos de rescate realizaron maniobras para liberar a personas que quedaron prensadas dentro de los automóviles.

La zona fue acordonada durante varias horas para permitir las labores de auxilio y evitar nuevos percances, lo que generó tráfico lento en ambos sentidos de la autopista. Autoridades pidieron paciencia a los conductores y recomendaron tomar vías alternas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cómo ocurrió el accidente ; sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad o una distracción al volante hayan sido factores determinantes. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.

¿Cómo prevenir accidentes en carreteras durante vacaciones de invierno?

Este accidente ocurre en plena temporada de vacaciones invernales, una época en la que aumenta considerablemente el flujo vehicular en carreteras y autopistas del país. Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

Durante las vacaciones, pequeños descuidos pueden terminar en tragedia. Para reducir riesgos al viajar por carretera, especialistas recomiendan:



Revisar el vehículo antes de salir, especialmente frenos, llantas, luces y niveles de aceite y anticongelante.

Evitar manejar cansado o con sueño; si el viaje es largo, hacer paradas para descansar.

Respetar los límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos, sobre todo en tramos con niebla o pavimento mojado.

No usar el celular mientras se conduce, ya que una distracción de segundos puede ser fatal.

Atender siempre las indicaciones de las autoridades y los señalamientos viales.

Las carreteras no perdonan errores, y en temporada vacacional el riesgo se multiplica. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias como la ocurrida en la autopista Aguascalientes–León.