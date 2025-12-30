VIDEO: ¡Doctores peludos! Captan a mapaches en quirófanos del ISSSTE de Acapulco, Guerrero

En redes sociales se viralizó el momento en que un grupo de mapaches decidió pasearse por los quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Acapulco, Guerrero. Y no, no estaban buscando precisamente hacerse unos "arreglitos".

VIDEO: Graban a mapaches dentro de quirófanos del ISSSTE en Guerrero

El hecho se dio a conocer a través de redes sociales, donde se difundió un video en el que los animales se pasean entre mesas de operación y equipo médico, mientras personal del hospital los observa desde el exterior.

Aunque el video dura apenas unos segundos, el momento provocó ternura entre internautas, mientras que los más curiosos, se preguntaban: ¿cómo llegaron hasta ese lugar los pequeños "cirujanos"?

Tres #mapaches fueron captados dentro del área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero, perteneciente al @ISSSTE_mx .



Ante la ola de reacciones, la dependencia informó que el sábado 27 de diciembre el área de mantenimiento recibió un aviso por parte del personal de enfermería sobre la presencia de tres mapaches en las instalaciones.

De manera inmediata, se realizó una inspección y se solicitó la intervención de una empresa especializada en captura de fauna silvestre, quienes lograron ponerlos bajo resguardo sin lastimarlos.

¿Cómo llegaron los mapaches a la sala de quirófanos del ISSSTE Acapulco?

El hospital explicó que la zona es habitual para la fauna silvestre, y que justo en un terreno contiguo se había instalado una feria con atracciones mecánicas, lo que probablemente hizo que los animales se acercaran a las instalaciones.

Tras su captura, se cerró temporalmente la zona para limpieza y desinfección, además de reparar un plafón que resultó dañado.

También se reforzaron medidas preventivas, revisando pasillos, puertas de servicio, azoteas y patios, y asegurando un correcto manejo de residuos para evitar nuevos accesos de fauna.

"El HRAE de Acapulco del ISSSTE reafirma su compromiso con la seguridad, la higiene, el control sanitario y la adecuada operación de sus instalaciones" se detalló en el comunicado emitido por la institución.

¿Qué pasa si me muerde un mapache?

Aunque resulten adorables, estos animalitos pueden transmitir varias enfermedades a humanos y otros animales, principalmente a través de mordeduras y el contacto directo con sus heces. Entre los problemas de salud se encuentran:



Rabia

Baylisascariasis procyonis : bacteria presente en heces de los mapaches

: bacteria presente en heces de los mapaches Leptospirosis: Bacteria que se excreta en la orina de los animales.

Por ello, autoridades piden evitar el contacto con estos peludos, no manipular sus heces ni permitir que tengan acceso a espacios donde viven o juegan niños y mascotas.

