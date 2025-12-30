El sueño de Elena era viajar en Tren; despiden a niña de 6 años que murió en descarrilamiento del Tren Interoceánico

Con profundo dolor, la comunidad de San Pedro Comitancillo, en la región del Istmo de Tehuantepec, dio el último adiós a Elena Solorsa Cruz, una niña de apenas seis años que se convirtió en la víctima más joven del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico , accidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas.

Elena tenía un sueño sencillo, pero lleno de ilusión: viajar en tren por primera vez. Como muchos niños, veía ese recorrido como una experiencia especial, un recuerdo que atesoraría para siempre. Sin embargo, ese anhelo terminó convertido en una tragedia que hoy mantiene de luto a todo un pueblo.

Un pueblo en shock por la pérdida de Elena tras accidente del Tren Interoceánico

Vecinos y familiares aún no logran asimilar lo ocurrido. El dolor es colectivo y se refleja en cada rincón de la comunidad. Bernardo Núñez Jiménez, habitante de San Pedro Comitancillo, expresó que el pueblo sigue en shock tras el accidente.

“Todavía no aceptamos el incidente y menos que una niña que tenía la ilusión de viajar en un tren terminara de esta manera, en una tragedia, y menos en estas fechas tan memorables para todos”, compartió con tristeza.

Elena viajaba acompañada de cinco integrantes de su familia: su tía, su abuela, su hermana y dos primos. Tras el accidente, todos resultaron lesionados y permanecen hospitalizados, excepto su hermana, quien ya fue dada de alta. La familia enfrenta no solo el duelo por la pérdida, sino también la incertidumbre por el estado de salud de los sobrevivientes .

La escuela y la comunidad lloran a Elena tras morir en descarrilamiento del tren

La tristeza también se vive en la escuela donde Elena cursaba el primer año de primaria. Su maestra, Amisadait Santiago Rasgado, la recordó como una niña brillante, solidaria y llena de vida.

“Era el ángel de su hogar y el ángel de aquí, de la escuela. Ya leía, ya empezaba a escribir, me ayudaba en todo. Ella era mi niña”, dijo entre lágrimas.

Cientos de habitantes acudieron a la misa de cuerpo presente en la iglesia de San Pedro Mártir, donde oraron por Elena y por la pronta recuperación de su familia. El templo se llenó de flores, veladoras y muestras de cariño hacia los padres, quienes fueron acompañados en todo momento por amigos, familiares y vecinos.

Un adiós marcado por el dolor y la solidaridad en Oaxaca

El cortejo fúnebre recorrió las calles del pueblo en un ambiente de profundo respeto y silencio. La comunidad entera acompañó a los padres de Elena hasta lo que será su última morada, en una despedida cargada de lágrimas, abrazos y palabras de consuelo.

La tragedia muestra la poca seguridad del Tren Interoceánico , uno de los megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lamentablemente ya suma varios accidentes, sumando los del Tren Maya. Lo que pone en evidencia la falta de planeación, materiales a bajo costo favoreciendo los actos de corrupción y negligencia al cobrar vidas.