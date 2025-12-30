Este será el nuevo costo del Tren Ligero de Guadalajara a partir de enero 2026

¡Toma nota! Si usas el Tren Ligero de Guadalajara para ir al trabajo, a la escuela o simplemente trasladarte por zonas importantes de Jalisco, es importante que tengas presente que su costo cambiará a partir de 2026.

En enero de 2026, la recién inaugurada Línea 4 dejará de ser gratis, por lo que aquí te explicamos cuánto vas a pagar, desde cuándo, y que pasará con el aumento a la tarifa previsto en todo el transporte público de Jalisco.

¿Cuánto costará el Tren Ligero de Guadalajara en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, el costo del Tren Ligero será el siguiente:



Tarifa completa: $9.50 pesos

Tarifa preferencial: $4.75 pesos, válida para usuarios con tarjetas de apoyo como Mi Pasaje

Este ajuste aplica directamente a la Línea 4, cuyo periodo de gratuidad concluye el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

¡La Línea 4 ya está en funcionamiento!

¡La Línea 4 ya está en funcionamiento!

Conoce sus 8 estaciones que van de Las Juntas Tlaquepaque, hasta Tlajomulco Centro en un tiempo total de 38 minutos. Pruébala gratis lo que resta del año, y conoce nuestro nuevo sistema de transporte.

Estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero de Jalisco

La Línea 4 comenzó operaciones el 15 de diciembre de 2025 y fue gratuita durante sus primeros 15 días, según informó el gobernador Pablo Lemus Navarro, pero ¿cuántas estaciones tiene?



Las Juntas

Periférico Sur

Adolf Horn

Concepción del Valle

San Sebastián

La Fortuna

Centro Universitario (CUTLAJO)

Tlajomulco Centro

Con las siguientes conexiones:



Conexión norte (Las Juntas): enlace directo hacia Guadalajara y Tlaquepaque

y Tlaquepaque Conexión intermedia: transbordo con Mi Macro Periférico

Conexión sur (Tlajomulco Centro): acceso directo a la cabecera municipal

Además, se espera que amplíe su horario, operando de 4:30 a 22:30 horas, lo que la vuelve más funcional para quienes entran temprano o salen tarde del trabajo.

¿Cuánto va a costar el Tren Ligero tras "tarifazo" en Jalisco?

Tras darse a conocer el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco , el mandatario estatal informó que el incremento se pospondrá hasta abril de 2026. Además, gracias a un subsidio, el costo del pasaje será menor a los 14 pesos que se habían anunciado inicialmente.

De esta manera, la tarifa quedará establecida así:



Pago en efectivo: $14 pesos

Con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”: $11 pesos

En la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, destinaremos los apoyos a distintos sectores como estudiantes, adultos mayores y guarderías.



En la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, destinaremos los apoyos a distintos sectores como estudiantes, adultos mayores y guarderías.

En enero de 2026 comenzaremos con la credencialización, para dar un paso a la modernidad; podrán tramitarla a partir del día 12 de enero en el…

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única?

Es importante que tengas en cuenta que el prerregistro se realizará en el portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx a partir del 12 de enero de 2026.

El trámite se hará en línea y se te solicitarán algunos datos personales, así como un correo electrónico para iniciar el proceso. Una vez que confirmes tu cita en un módulo presencial, deberás acudir con los siguientes documentos:

