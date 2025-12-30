Este será el nuevo costo del Tren Ligero de Guadalajara a partir de enero 2026
A partir de enero de 2026, la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara dejará de ser gratuita y cobrará la misma tarifa que el resto del sistema, con un posible aumento.
¡Toma nota! Si usas el Tren Ligero de Guadalajara para ir al trabajo, a la escuela o simplemente trasladarte por zonas importantes de Jalisco, es importante que tengas presente que su costo cambiará a partir de 2026.
En enero de 2026, la recién inaugurada Línea 4 dejará de ser gratis, por lo que aquí te explicamos cuánto vas a pagar, desde cuándo, y que pasará con el aumento a la tarifa previsto en todo el transporte público de Jalisco.
¿Cuánto costará el Tren Ligero de Guadalajara en 2026?
A partir del 1 de enero de 2026, el costo del Tren Ligero será el siguiente:
- Tarifa completa: $9.50 pesos
- Tarifa preferencial: $4.75 pesos, válida para usuarios con tarjetas de apoyo como Mi Pasaje
Este ajuste aplica directamente a la Línea 4, cuyo periodo de gratuidad concluye el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).
¡La Línea 4 ya está en funcionamiento!— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 18, 2025
Conoce sus 8 estaciones que van de Las Juntas Tlaquepaque, hasta Tlajomulco Centro en un tiempo total de 38 minutos. Pruébala gratis lo que resta del año, y conoce nuestro nuevo sistema de transporte. pic.twitter.com/LrqNt7UtZe
Estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero de Jalisco
La Línea 4 comenzó operaciones el 15 de diciembre de 2025 y fue gratuita durante sus primeros 15 días, según informó el gobernador Pablo Lemus Navarro, pero ¿cuántas estaciones tiene?
- Las Juntas
- Periférico Sur
- Adolf Horn
- Concepción del Valle
- San Sebastián
- La Fortuna
- Centro Universitario (CUTLAJO)
- Tlajomulco Centro
Con las siguientes conexiones:
- Conexión norte (Las Juntas): enlace directo hacia Guadalajara y Tlaquepaque
- Conexión intermedia: transbordo con Mi Macro Periférico
- Conexión sur (Tlajomulco Centro): acceso directo a la cabecera municipal
Además, se espera que amplíe su horario, operando de 4:30 a 22:30 horas, lo que la vuelve más funcional para quienes entran temprano o salen tarde del trabajo.
¿Cuánto va a costar el Tren Ligero tras "tarifazo" en Jalisco?
Tras darse a conocer el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco , el mandatario estatal informó que el incremento se pospondrá hasta abril de 2026. Además, gracias a un subsidio, el costo del pasaje será menor a los 14 pesos que se habían anunciado inicialmente.
De esta manera, la tarifa quedará establecida así:
- Pago en efectivo: $14 pesos
- Con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”: $11 pesos
En la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, destinaremos los apoyos a distintos sectores como estudiantes, adultos mayores y guarderías.— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 29, 2025
En enero de 2026 comenzaremos con la credencialización, para dar un paso a la modernidad; podrán tramitarla a partir del día 12 de enero en el… pic.twitter.com/dCxIAPvC6I
¿Cómo tramitar la Tarjeta Única?
Es importante que tengas en cuenta que el prerregistro se realizará en el portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx a partir del 12 de enero de 2026.
El trámite se hará en línea y se te solicitarán algunos datos personales, así como un correo electrónico para iniciar el proceso. Una vez que confirmes tu cita en un módulo presencial, deberás acudir con los siguientes documentos:
- INE
- CURP
- Acta de nacimiento
- Correo y teléfono
- (Opcional) comprobante de estudios o discapacidad