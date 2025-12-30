Logo Inklusion Sitio accesible
Este será el nuevo costo del Tren Ligero de Guadalajara a partir de enero 2026

A partir de enero de 2026, la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara dejará de ser gratuita y cobrará la misma tarifa que el resto del sistema, con un posible aumento.

Escrito por:  Iveth Ortiz

¡Toma nota! Si usas el Tren Ligero de Guadalajara para ir al trabajo, a la escuela o simplemente trasladarte por zonas importantes de Jalisco, es importante que tengas presente que su costo cambiará a partir de 2026.

En enero de 2026, la recién inaugurada Línea 4 dejará de ser gratis, por lo que aquí te explicamos cuánto vas a pagar, desde cuándo, y que pasará con el aumento a la tarifa previsto en todo el transporte público de Jalisco.

¿Cuánto costará el Tren Ligero de Guadalajara en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, el costo del Tren Ligero será el siguiente:

  • Tarifa completa: $9.50 pesos
  • Tarifa preferencial: $4.75 pesos, válida para usuarios con tarjetas de apoyo como Mi Pasaje

Este ajuste aplica directamente a la Línea 4, cuyo periodo de gratuidad concluye el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero de Jalisco

La Línea 4 comenzó operaciones el 15 de diciembre de 2025 y fue gratuita durante sus primeros 15 días, según informó el gobernador Pablo Lemus Navarro, pero ¿cuántas estaciones tiene?

  • Las Juntas
  • Periférico Sur
  • Adolf Horn
  • Concepción del Valle
  • San Sebastián
  • La Fortuna
  • Centro Universitario (CUTLAJO)
  • Tlajomulco Centro

Con las siguientes conexiones:

  • Conexión norte (Las Juntas): enlace directo hacia Guadalajara y Tlaquepaque
  • Conexión intermedia: transbordo con Mi Macro Periférico
  • Conexión sur (Tlajomulco Centro): acceso directo a la cabecera municipal

Además, se espera que amplíe su horario, operando de 4:30 a 22:30 horas, lo que la vuelve más funcional para quienes entran temprano o salen tarde del trabajo.

¿Cuánto va a costar el Tren Ligero tras "tarifazo" en Jalisco?

Tras darse a conocer el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco , el mandatario estatal informó que el incremento se pospondrá hasta abril de 2026. Además, gracias a un subsidio, el costo del pasaje será menor a los 14 pesos que se habían anunciado inicialmente.

De esta manera, la tarifa quedará establecida así:

  • Pago en efectivo: $14 pesos
  • Con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”: $11 pesos

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única?

Es importante que tengas en cuenta que el prerregistro se realizará en el portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx a partir del 12 de enero de 2026.

El trámite se hará en línea y se te solicitarán algunos datos personales, así como un correo electrónico para iniciar el proceso. Una vez que confirmes tu cita en un módulo presencial, deberás acudir con los siguientes documentos:

  • INE
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Correo y teléfono
  • (Opcional) comprobante de estudios o discapacidad
