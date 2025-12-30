¿De vacaciones? Captan a cocodrilo nadando en playas de Tenacatita, Jalisco (VIDEO)

Autoridades activaron un aviso preventivo en playas de Tenacatita, en el estado de Jalisco, luego del avistamiento de un cocodrilo en el tramo comprendido entre La Manzanilla y Boca de Iguanas, como parte del Operativo de Prevención en Playas.

De acuerdo con el reporte, elementos de Protección Civil y personal de seguridad mantienen vigilancia en la zona y coordinación con autoridades municipales y ambientales para resguardar a la población y manejar de forma segura al ejemplar, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Las autoridades hicieron un llamado a turistas y habitantes a mantenerse alertas, evitar acercarse al animal y atender en todo momento las indicaciones del personal desplegado en la franja costera.

Avistamiento de cocodrilo en playas de Tenacatita activa operativo preventivo

El avistamiento ocurrió en una zona turística del litoral de Jalisco, donde guardavidas y cuerpos de emergencia reforzaron recorridos para delimitar áreas de riesgo y advertir a los visitantes.

Como parte del operativo, se colocaron señalamientos y se restringió el acceso a puntos específicos del litoral mientras se evalúa el comportamiento y desplazamiento del animal.

Las autoridades subrayaron que el objetivo es prevenir incidentes y permitir que el cocodrilo sea manejado por especialistas, sin poner en riesgo a la población ni a la fauna.

🐊 Aviso Preventivo | Playas de Jalisco



Como parte del Operativo de Prevención en Playas, nuestros oficiales informan el avistamiento de un cocodrilo en playas de Tenacatita, en el tramo comprendido entre La Manzanilla y Boca de Iguanas.



⚠️ Invitamos a la población y a los… pic.twitter.com/FQermKwGUh — Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 29, 2025

Coordinación entre autoridades para resguardar a la población por la presencia del cocodrilo en playas de Tenacatita

En el caso de las playas de Tenacatita, los oficiales informaron que existe coordinación entre autoridades municipales, estatales y ambientales para dar seguimiento al caso y aplicar los protocolos correspondientes.

El manejo del animal se realiza priorizando la seguridad de las personas, así como el bienestar del cocodrilo, al tratarse de fauna silvestre protegida.

Las autoridades reiteraron el llamado a no difundir información falsa, mantenerse informados por canales oficiales y acatar las recomendaciones mientras continúe el operativo preventivo.

¿Qué hacer si se observa un cocodrilo en playas o cuerpos de agua?

Protección Civil recomienda seguir estas medidas básicas ante la presencia de cocodrilos:



No acercarse ni intentar interactuar con el animal

Mantener distancia y retirarse lentamente del área

No alimentar ni provocar al ejemplar

Respetar señalamientos y acordonamientos

Reportar el avistamiento de inmediato a autoridades o guardavidas

Los cocodrilos pueden reaccionar de forma impredecible, incluso si parecen inmóviles.

¿Qué tan comunes son estos avistamientos en playas de México?

La presencia de cocodrilos en zonas costeras de México no es un hecho aislado, especialmente en estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, donde existen estuarios, manglares, lagunas y desembocaduras de ríos cercanas a playas turísticas.

Durante temporadas de lluvias o cambios en corrientes y mareas, los cocodrilos pueden desplazarse hacia zonas abiertas, lo que incrementa la probabilidad de avistamientos en áreas recreativas.

Autoridades ambientales señalan que estos ejemplares no buscan interacción con humanos, pero los encuentros pueden representar riesgo si no se toman precauciones.