Tenían su calentón prendido por el frío y murieron en incendio en Ciudad Juárez

La noche de este domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua se registró un incendio en la colonia Colinas De Juarez, que dejó como saldo dos hermanos sin vida.

Se trata de un hombre y una mujer que estaban al interior de la casa, y por el fuerte frío que se está viviendo en la frontera de Chihuahua tenían prendido su calentón.

De acuerdo con los bomberos, esta es una de las causas del accidente ya que mencionan, había una mala instalación, y provocó el incendio.

Mientras estaba el fuego, los vecinos rápidamente sacaron garrafones de agua y se acercaron a ayudar, trataban de apagar las llamas,sin embargo, era tan fuerte el incendio que no pudieron ingresar a sacar a las dos personas, que estaban en el interior de la casa.

El lugar fue resguardado por elementos del Ejército, la policía municipal y protección civil de Ciudad Juárez. Peritos de la Fiscalia de Chihuahua trabajan en la la investigación para conocer con exactatitud la causa del incendio junto con el peritaje de bomberos de si el calenton fue lo que provocó tragedia.

Clima frío azota Ciudad Juárez este fin de semana

En todo Chihuahua hay temperaturas congelantes con la llegada del frente frío 27, tan solo este domingo, Ciudad Juárez amenció a a 4°C bajo cero.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico, entrará la segunda tormenta invernal y se recrudece el frente frío 27.