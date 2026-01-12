¡México se congela! Frente frío 27 y tormenta invernal provocan lluvias y heladas; así el clima hoy 12 de enero

México enfrenta un escenario climático de alto contraste: mientras lluvias torrenciales y vientos intensos amenazan al sureste y al Golfo, una tormenta invernal congela el norte del país y el calor se resiste a irse en las costas del Pacífico.

El frente frío número 27 activó alertas por inundaciones, heladas y oleaje elevado, marcando un fin de semana y arranque de semana con condiciones extremas en buena parte del territorio nacional.

Estados y ciudades con lluvias más intensas hoy 12 de enero

Las precipitaciones más severas se concentrarán en el sureste y oriente del país, donde se prevén lluvias torrenciales que podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

En Veracruz, las regiones de Los Tuxtlas y la zona Olmeca enfrentarán lluvias puntuales torrenciales, mientras que áreas como Papaloapan, Las Montañas, Nautla y la región capital registrarán lluvias fuertes a muy fuertes. En Tabasco, especialmente en su zona oeste, se esperan lluvias intensas, al igual que en el noroeste de Chiapas.

En Oaxaca, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oriente del estado. Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán lluvias relevantes, acompañadas de viento y oleaje elevado en sus zonas costeras.

Para el centro del país, se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, mientras que en Puebla, sobre todo en la región de Tehuacán-Sierra Negra, se prevén lluvias fuertes.

Estados afectados por la segunda tormenta invernal

La segunda tormenta invernal mantendrá ambiente muy frío a gélido en el norte. Estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Sinaloa (zona serrana) presentan condiciones para la caída de nieve o aguanieve, además de posibles episodios de lluvia engelante.

Las temperaturas mínimas descenderán hasta -15 °C en zonas serranas de Durango, mientras que en amplias regiones del norte y centro se esperan heladas severas.

El frente frío ocasionará un evento de “Norte” intenso, con rachas que podrían superar los 100 km/h en el golfo de Tehuantepec y costas de Veracruz, además de oleaje de hasta 6 metros, condiciones peligrosas para la navegación y actividades costeras.

Zonas donde persistirá el calor este lunes 12 de enero

A pesar del frío generalizado, el calor seguirá presente en el Pacífico mexicano. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que Nayarit, Sinaloa (costa y sur) y el sur de Chiapas alcanzarán valores de 30 a 35 °C.

En el Valle de México, se prevén mañanas frías, con temperaturas de 4 a 6 °C en la Ciudad de México y hasta 1 °C en Toluca, además de posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, con lluvias aisladas principalmente en el Estado de México.