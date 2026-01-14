La primera en decir “NO": Fallece Claudette Colvin, la mujer que cambió la historia de los derechos civiles

El mundo de los derechos civiles está de luto por la muerte de Claudette Colvin, una mujer que a los 15 años se convirtió en una heroína olvidada al desafiar las leyes de segregación racial en Estados Unidos.

Aunque la historia suele recordar a Rosa Parks como la figura principal, Colvin fue la primera en negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús de Alabama, nueve meses antes que Parks.

Su fallecimiento a los 86 años, confirmado este martes por su familia, convierte en inmortal una leyenda que, siendo apenas una estudiante, puso los cimientos legales para acabar con el racismo en el transporte público.

Colvin falleció en Washisngton, DC.| Claudette Colvin Legacy Foundation

Qué hizo Claudette Colvin

El 2 de marzo de 1955, Claudette regresaba de la escuela en un autobús de Montgomery, Alabama. Cuando el conductor le ordenó ceder su lugar a un pasajero blanco, ella se negó.

En una entrevista años después, recordó que no podía levantarse porque sentía que "la historia la tenía pegada al asiento". Aquel día fue arrestada y esposada, enfrentando cargos por conducta desordenada y por violar las leyes que separaban a las personas por su color de piel.

Por qué Claudette no fue la cara del movimiento

Muchos se preguntan por qué el boicot nacional no empezó con Claudette. Según ella misma explicó, los líderes de la época (como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color NAACP) buscaban a la persona "ideal" para representar la lucha total.

Al ser tan joven y quedar embarazada poco después, los activistas prefirieron esperar a una figura más adulta como Rosa Parks. Sin embargo, su abogado, Fred Gray, siempre sostuvo que no fue por falta de mérito, sino por una cuestión de tiempos políticos. Claudette nunca guardó rencor; al contrario, siempre agradeció que Parks lograra terminar lo que ella había comenzado.

Claudette Colvin a la Corte Suprema de Estados Unidos

A pesar de quedar en un segundo plano mediático, Claudette fue pieza fundamental en la victoria legal. Ella fue una de las cuatro mujeres negras que firmaron la demanda Browder contra Gayle.

La demanda de Colvin llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Gracias a su testimonio y valentía, el máximo tribunal declaró que la segregación en los autobuses era inconstitucional, cambiando la vida de millones de personas para siempre.

Claudette Colvin tuvo una vida fuera de reflectores

A finales de los años 50, Claudette dejó el sur y se mudó a Nueva York, donde trabajó durante 35 años como auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos en Manhattan. Fue hasta décadas después que su papel empezó a ser reconocido oficialmente.

En 2018, la ciudad de Montgomery finalmente le hizo justicia al declarar el 2 de marzo como el "Día de Claudette Colvin". Hoy, su partida nos recuerda que los grandes cambios suelen empezar con actos pequeños de personas valientes que se niegan a aceptar la injusticia.