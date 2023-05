Claudia, la “mujer” hecha con Inteligencia Artificial que vendió sus fotografías en internet

Usuarios de la red social Reddit pagaron por fotos de una “mujer” posando en ropa interior y contenido relacionado, que presuntamente resultó ser creada por Inteligencia Artificial (IA).

Por meses, fotografías de esta supuesta mujer aparecieron en foros de esa red social, a lo que los internautas comenzaron a pagar por este contenido gráfico de “Claudia”, una mujer falsa que era sumamente atractiva por su apariencia.

Al parecer no fue hasta la publicación de una imagen que cientos de personas comentaron cosas como: "¡Te ves muy bonita!”, “eres absolutamente hermosa”, "¿cómo puedes ser tan hermosa?”, “hermosa, sexy y perfecta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sobre la fotografía.

Cl4ud14_ Claudia fue creada con Stable Diffusion, un modelo desarrollado por Runway y LMU Munich

Y fue en esa misma publicación que algunos usuarios encontraron la falsedad, pues la foto parecía muy procesada. “Para aquellos que no lo saben, voy a matar su fantasía. Literalmente es una creación de IA, si alguna vez has trabajado con modelos de imágenes de IA y has creado los tuyos durante el tiempo suficiente, puedes detectarlo al 10000%. Lamento arruinar la sorpresa”, escribió un usuario.

Claudia: una “mujer” en su casa y sin maquillaje

Claudia fue creada con Stable Diffusion, un modelo desarrollado por Runway y LMU Munich (de acuerdo con una entrevista entre los creadores de la mujer falsa y la revista Rolling Stone) que genera imágenes digitales a partir de descripciones en lenguaje natural.

En dicha entrevista, el par de jóvenes explicaron que tan solo les bastó unas cuantas palabras detalladas para dar vida a Claudia y luego publicar en Reddit. Por lo anterior, ambos creadores de la IA de la supuesta chica, señalan que ganaron alrededor de US$100 por la venta de las fotografías a usuarios de Reddit, esto sin que ellos supieran que no se trataba de una mujer real.

Los creadores utilizaron la siguiente información a la hora de utilizar el programa: selfie de una mujer en su casa “sin maquillaje con cabello negro, cabello hasta los hombros, fondo simple, cabello lacio y flequillo”, relataron para la revista.

¿Qué es Inteligencia Artificial?

La IA puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o el responder a órdenes verbales.

La IA agrupa un conjunto de técnicas que, mediante circuitos electrónicos y programas avanzados de computadora, busca imitar procedimientos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Se basa en la investigación de las redes neuronales humanas y, a partir de ahí, busca copiar electrónicamente el funcionamiento del cerebro.