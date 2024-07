Claudia Sheinbaum niega que hijo de AMLO esté en su gabinete presidencial

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, niega que ningún hijo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vaya a trabajar en su gabinete presidencial, esto a pesar de que la semana pasada, el 4 de julio, uno de ellos, Gonzalo López Beltrán, la visitará en su casa de transición.

“Nada más me vino a visitar, a felicitarme porque no había tenido la oportunidad de vernos. Eso fue todo. (...) No, no, no, no, no. Fue de manera personal que vino a felicitarme”, dijo en su momento al ser cuestionada.

Vamos a seguir construyendo trenes en el país. Iniciamos conferencia de prensa. https://t.co/liYOKLzdCK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 8, 2024

Sheinbaum niega que hijo de AMLO esté en su gabinete presidencial

A pesar de que faltan todavía cuatro secretarías:



Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Cultura

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

La exjefa de Gobierno de la CDMX negó que el hijo de AMLO o cualquier otro familiar allegado, fuera a formar parte de su gabinete presidencial: “Gonzalo no tiene intención en trabajar en el gobierno de la república, coincidió que estaban aquí Jesús Esteva y solo vino a saludarme y a felicitarme. No habíamos tenido la oportunidad de platicar”, señaló este lunes 8 de julio. Asimismo, dijo que a los hijos del presidente López Obrador los conoce desde muy pequeños: “Entonces hay cariño, pero él no va a trabajar en el gobierno”, señaló.

Sheinbaum asegura construir 3000 kilómetros de vías férreas en su sexenio

“Vamos a continuar con los trenes el país. Actualmente, hay el tren maya y el interoceánico y faltan dos conexiones importantes del tren de interoceánico, uno hacia Dos bocas, el de Paraíso, Tabasco y también el proyecto del renacimiento del pueblo maya, La extensión del tren hacia puerto Progreso y vamos a hacer más trenes, ahora vamos a seguir hacia el norte. Recuerden que hay varios proyectos que mencionamos en campaña. Lo vamos a presentar la próxima semana. Pero el proyecto es construir 3000 km de pasajeros en el próximo sexenio, Este gobierno fueron 1500 kms y en este gobierno vamos a hacer el doble”, dijo.