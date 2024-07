Sheinbaum se reunió con Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, en su casa de transición; esto se sabe

Horas después de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a los nuevos integrantes de su gabinete, el hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, llegó a la casa de transición de la morenista, pero ¿qué se sabe?

La llegada de Gonzalo López Beltrán no pasó desapercibida; sin embargo, a bordo de la camioneta que lo trasladaba no abrió un espacio para preguntas, por lo que en redes sociales recordaron la respuesta de Sheinbaum en días anteriores respecto si alguno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) formaría parte del equipo; más tarde la morenista aclaró todo.

¿De qué trato la reunión entre Sheinbaum y Gonzalo López Beltrán?

Al término de la reunión entre el hijo de AMLO y Sheinbaum, la virtual presidenta electa aclaró que no tiene nada que ver con algún nombramiento, en realidad acudió a felicitarla personalmente.

También estuvieron Jesús Antonio Esteva, quien será su secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Edna Elena Vega, próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

¿Hijos de AMLO formarían parte del gabinete? Esto reveló Sheinbaum

Luego de que uno de los hermanos del presidente fue nombrado en el equipo de trabajo del gobernador electo de Tabasco, Javier May, la virtual presidenta fue cuestionada si invitará a los hijos de AMLO, a lo que respondió que no.

“Por lo pronto, no, no… Fíjense, todavía no terminamos de nombrar a los secretarios y las secretarias. Y, bueno, Javier May tiene todo el derecho de nombrar su gabinete “, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué secretarías falta que nombre Claudia Sheinbaum?

Aunque en las últimas semanas ya dio a conocer a una gran parte del gabinete que se conformará al inicio del sexenio, aún quedan algunas secretarías pendientes, estas son:



Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Cultura

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Se espera que en los próximamente presente los nombres faltantes, aunque de momento se desconoce quiénes podrían ocupar estos puestos.

¿Cuándo será la toma de posesión de Sheinbaum como AMLO?

¡Atención! Por esta ocasión el sexenio de AMLO finalizará el 1 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de lo establecido. De esta forma López Obrador se convertirá el primer mandatario en no cumplir el sexenio, por esta razón, Sheinbaum tomaría posesión ese mismo día. Fue el pasado 10 de febrero de 2014 cuando la ley se modificó tras la reforma.