Oficial y confirmado: Los solicitantes que podrán renovar la visa americana SIN ENTREVISTA durante julio 2026 y precio a pagar

¿Buscas renovar la visa americana y no quieres la entrevista? Una de las fases más pesadas y que causan mayor miedo al momtento de hacer este trámite es precisamente enfrentarte al consul y lograrlo convencer para obtener el documento, pero ¿en julio del 2026 cómo podrías tramitarla?

Actualmente, encontrar una cita para tramitar la visa americana está tomando más tiempo de lo normal y por eso es muy imporrtante conocer si necesitas o no pasar por entrevista.

Visa americana: ¿Quienes pueden renovar la visa americana sin entrevista?

¡Atención! Podrán solicitar la renovación de su visa sin entrevista quienes estén renovando una visa de turista con vigencia completa de 10 años, siempre que haya vencido hace menos de 12 meses. Además, es indispensable que el titular haya tenido al menos 18 años cuando se emitió la visa y que el trámite se realice en su país de residencia habitual.

A pesar de esto, es importante tomar en cuenta que los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años ya no están exentos de la entrevista consular, por lo que deberán cumplir con este requisito cuando las autoridades migratorias así lo indiquen.

Requisitos y pasos para tramitar la la visa americana

El trámite para obtener la visa americana comienza mucho antes de presentarse en la embajada o el consulado. El primer paso es completar correctamente la documentación requerida, ya que cualquier error en esta etapa puede retrasar o incluso afectar el proceso.

Todo inicia con el formulario DS-160, la solicitud oficial para quienes buscan una visa de turista. Este documento se llena por internet, de manera personal y sin costo, e incluye información sobre la identidad del solicitante, su viaje y otros datos que serán revisados por las autoridades estadounidenses.

Una vez enviado el formulario, el siguiente paso es crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas. Desde esa plataforma se administra todo el proceso, incluido el pago de los derechos consulares.

Para la visa de turista, la tarifa es de 185 dólares. Solo después de que el pago sea validado, el sistema permitirá seleccionar las fechas disponibles para continuar con el trámite.

El procedimiento contempla dos citas. La primera se realiza en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se capturan la fotografía y las huellas dactilares del interesado. Posteriormente, el solicitante deberá acudir a la entrevista en la embajada o el consulado de Estados Unidos, una de las etapas más importantes para determinar si la visa será aprobada.