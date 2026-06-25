Reaparece Enrique Inzunza: Sesiona a distancia tras más de 50 días escondido por presuntos vínculos con el narco

El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció formalmente en las actividades legislativas de la Cámara Alta, luego de acumular más de 50 días sin presentarse a trabajar de manera presencial ni en el Pleno del Senado ni en las sesiones de la Comisión Permanente. Sin embargo, su retorno a las labores parlamentarias no fue física; el legislador optó por conectarse a distancia, bajo la modalidad de "home office", durante el desarrollo de una sesión ordinaria de la Comisión de Justicia.

La prolongada ausencia de Inzunza Cázarez coincide con el periodo en que su nombre fue colocado en el ojo del huracán internacional. El senador oficialista se encuentra formalmente señalado por agencias de seguridad y autoridades de los Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una investigación de carácter criminal en la que también aparece implicado el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

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Escondido de las autoridades, pero activo en la nómina del Congreso

A partir de que se hicieron públicos los señalamientos del gobierno estadounidense, el legislador sinaloense interrumpió de manera abrupta sus apariciones públicas en el recinto de San Lázaro y en los eventos oficiales de su partido, manteniéndose escondido para evitar los cuestionamientos de la prensa sobre las acusaciones de las agencias estadounidenses.

A pesar de su inasistencia y del abandono de sus funciones presenciales en comisiones estratégicas, el legislador continúa cobrando de forma íntegra sus dietas, sueldos y prestaciones correspondientes a la nómina del Poder Legislativo. Su sorpresiva participación vía remota en la Comisión de Justicia ocurre en un momento de alta tensión política, abriendo nuevamente el debate sobre la protección y los privilegios que mantiene la bancada mayoritaria frente a investigaciones de carácter penal internacional.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las Senadoras y Senadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2026, estos son los montos oficiales que percibe el legislador sinaloense:



Concepto Monto Mensual Dieta Neta Mensual (Sueldo libre de impuestos) $132 mil 900 pesos Aguinaldo / Gratificación 40 días de dieta Prima Vacacional 15 días de sueldo base

Además, de los 132 mil 900 pesos netos, Inzunza Cázarez, cuenta con un paquete de prestaciones como seguro de vida institucional, ahorro solidario, apoyos extraordinarios y seguridad social. Cada día que el senador no asiste a sus funciones le cuesta a los ciudadanos 4 mil 430 pesos.