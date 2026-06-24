¿Quién es Emiliano González? Señalado de ser hijo de Fernández Noroña

El nombre de Emiliano González ha saltado nuevamente al ojo del huracán. Señalado directamente por una investigación periodística de Leticia Robles de la Rosa sobre nepotismo en el Congreso, el joven colaborador se encuentra en el centro de una dura batalla mediática y política que ha desatado la furia del senador Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con la investigación, Emiliano González percibe un sueldo de 80 mil pesos brutos al mes dentro del Senado de la República. La publicación lo identifica directamente como hijo de Fernández Noroña, paternidad que el legislador morenista niega rotundamente, destacando que el joven no comparte los apellidos del político, lo que ha avivado las sospechas y el debate en redes sociales sobre el uso de los recursos públicos en la Cámara Alta.

El origen de la disputa: El altercado con "Alito" Moreno en el Senado

Para entender por qué la figura de Emiliano González es tan defendida por Fernández Noroña, hay que remontarse a un tenso episodio ocurrido en agosto de 2025 en el recinto legislativo.

Durante una sesión que escaló a los gritos y los empujones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, protagonizó un altercado físico y verbal junto a Fernández Noroña, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En medio del zafarrancho y la confusión en la tribuna, el partido Morena anunció de inmediato que interpondría denuncias penales y una solicitud de desafuero en contra del líder priista por la agresión.

Fue justamente en ese momento de crisis cuando, según las propias palabras de Fernández Noroña, Emiliano González jugó un papel determinante para contener la situación y protegerlo, ganándose la confianza absoluta del político y, al mismo tiempo, la animadversión del bloque opositor.

Un sueldo bajo la lupa y la amenaza de una demanda en contra de periodista

A pesar de que el legislador de Morena asegura que Emiliano es simplemente un colaborador "cabronamente capaz" al que conoció hace unos años en un restaurante de Tepoztlán, la presión sobre su contratación no cede. La periodista insiste en que el lazo familiar existe y que el joven fue integrado a la nómina de la Mesa Directiva gracias a esa cercanía, cobrando un salario de las arcas públicas.

El conflicto ha llegado a tal grado que Fernández Noroña amenazó públicamente a la reportera con exigir una prueba de ADN ante los tribunales para demostrar de forma legal que no existe ningún parentesco biológico, advirtiendo que no tolerará más "intrigas" contra su equipo de trabajo. Por su parte, la prensa sostiene la veracidad de sus fuentes, dejando el caso del presupuesto del Senado bajo un intenso escrutinio ciudadano.