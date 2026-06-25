Tras el México vs Chequia, evita multas: así aplica el Hoy No Circula este jueves 25 de junio

Si este jueves 25 de junio de 2026 tienes planeado circular por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante que revises con atención las restricciones del programa Hoy No Circula, ya que su incumplimiento puede derivar en multas económicas y hasta el traslado del vehículo al corralón.

Este programa ambiental sigue vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este jueves 25 de junio?

Para este jueves, el Hoy No Circula establece que deben suspender su circulación los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

Esta medida aplica tanto para automóviles con holograma 1 y 2, como para unidades que circulen en la capital y municipios conurbados. Es importante considerar que los vehículos foráneos también pueden estar sujetos a esta restricción si no cuentan con pase turístico vigente o si coinciden con las limitaciones del día.

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos con holograma 00 y 0, así como autos eléctricos e híbridos en la mayoría de los casos. Sin embargo, las autoridades recomiendan verificar cada caso específico, ya que pueden existir ajustes temporales por contingencias ambientales.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar el Hoy No Circula puede generar una sanción de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos aproximadamente. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Calendario semanal del Hoy No Circula

El programa se distribuye de la siguiente forma:



Lunes: engomado amarillo (5 y 6)

Martes: rosa (7 y 8)

Miércoles: rojo (3 y 4)

Jueves: verde (1 y 2)

Viernes: azul (9 y 0)

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas en toda la zona metropolitana.