“No se lo voy a dejar pasar": Fernández Noroña amenaza a periodista Leti Robles

Una fuerte confrontación estalló entre el senador Gerardo Fernández Noroña y la experimentada periodista Leticia Robles de la Rosa. A través de una de sus transmisiones en vivo, el legislador arremetió de forma directa contra la comunicadora, a quien calificó como "un cáncer aquí en la Cámara de Senadores" y amenazó con llevar el asunto a las últimas consecuencias legales si insiste en afirmar que un joven colaborador de nombre Emiliano González es su hijo.

El conflicto escaló luego de que la reportera publicara que Fernández Noroña presuntamente presentó a Emiliano ante su equipo de trabajo y personal administrativo del Senado como su propio hijo. Enfurecido, el legislador desmintió categóricamente la información y retó a la comunicadora a sostener sus dichos ante los tribunales: "Miente la señora... ¿De dónde saca que es mi hijo? Si me obliga a demostrar que no tenemos ningún parentesco, una prueba de ADN lo demuestra. Entonces, sí, el asunto va a escalar y cometió usted un error grandecito esta vez".

Usted lo presentó como su hijo al equipo de la Mesa Directiva del Senado. Y lo hizo en varias ocasiones.



Yo sostengo lo que escribí, que es responsabilidad exclusivamente mía.



Y, como lo escribí ya en este mismo espacio y mañana en el diario, usted niega que sea su hijo.



Así… https://t.co/MtPQgeeNeV — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 23, 2026

Acusa campaña y defiende la capacidad de su colaborador

Fernández Noroña defendió la trayectoria de Emiliano González, señalando que lo conoció hace tres o cuatro años en un restaurante en Tepoztlán y que es un joven "cabronamente capaz". Aseguró que los ataques mediáticos en su contra y de su equipo no son nuevos, sino que vienen desde que ocupó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Según el senador, a Emiliano "lo traen en jabón" por motivos estrictamente políticos: "No le perdonan que fue clave para que no lograra Alejandro Moreno la agresión a mi persona cuando era yo presidente de la Mesa Directiva... Emiliano llegó en 2025, casi al final de mi presidencia". Con este argumento cronológico, el morenista buscó echar abajo las afirmaciones de la periodista, exigiendo además que revele los nombres de los supuestos senadores de Morena que le habrían confirmado la historia.

"Me da lo mismo que digan que soy autoritario": La amenaza de Noroña

Lejos de matizar sus declaraciones, el legislador adoptó una postura radical frente al ejercicio periodístico, advirtiendo que no le preocupan las críticas por su forma de reaccionar ni por las presiones ejercidas desde su posición de poder en el Congreso:

"A estas alturas me da lo mismo que digan que soy autoritario porque los obligo a disculparse. Me da lo mismo porque yo no estoy dispuesto a tolerar esas cosas".

Señora @letroblesrosa, usted vuelve a mentir y su desvergüenza es inconmensurable. Emiliano González González no es mi hijo, esa información no existe en el Senado porque es falsa y no hay ninguna expresión de mi parte en ese sentido. Es usted falsa y de muy mala fe. https://t.co/rYW3YAuVHw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 23, 2026

La respuesta de la periodista Leti Robles de la Rosa: "Sostengo lo que escribí"

Tras los duros señalamientos y las advertencias lanzadas por Fernández Noroña en su transmisión, la periodista Leticia Robles de la Rosa no se retractó. A través de su cuenta oficial en la red social X, la periodista ratificó cada una de las líneas de su cobertura y aclaró que asumirá cualquier consecuencia legal que se derive de su labor informativa.

"Usted lo presentó como su hijo al equipo de la Mesa Directiva del Senado. Y lo hizo en varias ocasiones. Yo sostengo lo que escribí, que es responsabilidad exclusivamente mía. Y, como lo escribí ya en este mismo espacio y mañana en el diario, usted niega que sea su hijo. Así lo difundí y lo difundiré, porque es su derecho", sentenció firmemente la comunicadora, dejando claro que mantendrá su postura editorial frente a las advertencias de la cúpula legislativa.