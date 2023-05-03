¡Claudia Sheinbaum ya es abuela! Así recibió a su querido nieto Pablo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el nacimiento de su nieto: Pablo. Fue durante la tarde del día de hoy 2 de mayo, que la doctora dio a conocer en sus redes sociales que se convirtió en abuela.

"Lloro de felicidad", escribió la jefa de Gobierno al tiempo en que felicitaba a su hijo Rodrigo y nuera Sofía por la llegada del nuevo miembro de la familia.

¡¡Ya soy abuela!! Estoy feliz 😊😊😊😊💃🏻💃🏻lloro de felicidad. Gracias Rodris y Sofi. Bienvenido querido y amado Pablo. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 3, 2023

Meses atrás Claudia Sheinbaum había dado a conocer que se convertiría en abuela, compartiendo su felicidad con fotos y videos en los que anunciaba la llegada de su futuro nieto, del cual nunca proporcionó más detalles sobre el sexo o nombre del bebé.

Fue hasta hoy 2 de mayo, que la Jefa de Gobierno reveló por fin el tan esperado sexo y nombre de su querido nieto: Pablo.

¿Quién es Rodrigo Ímaz, hijo de Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum tiene dos hijos, ambos mayores de edad con carreras destacables en sus respectivos ámbitos. Se trata de Rodrigo Ímaz y Mariana Ímaz Sheinbaum. En esta ocasión en nieto al que dio la bienvenida la jefa de Gobierno correspondería a su primer hijo: Rodrigo y su esposa Sofía, pero, ¿quién es?

Rodrigo es hijo de Carlos Ímaz y Sandra Alarcón, pero tras la separación de su padre y su posterior unión con Sheinbaum, la doctora ha destacado que siempre lo ha visto como parte de su familia, ya que de 1987 a 2016 fue pareja del padre del mencionado.

Claudia Sheinbaum y su hijo Carlos Ímaz



Actualmente, el hijo de la jefa de Gobierno es un artista visual, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de completar sus estudios en producción artística en Valencia, España, mismo que le han valido para participar en diversas exposiciones en México, Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Colombia.

Rodrigo unió a su amor con su esposa Sofía hace no mucho, relación que les permitió a ambos consumar su amor, con la llegada de su primer hijo Pablo, ahora nieto de Claudia Sheinbaum.