¡Olvídate de tu auto! Activan Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes 10 de julio: ¿Quiénes no pueden salir por restricción?

Si este viernes 10 de julio piensas utilizar tu automóvil para ir al trabajo, la escuela o cualquier otra actividad, primero verifica si tiene restricción . El Hoy No Circula operará con normalidad en la CDMX y el Edomex y no respetarlo puede derivar en multas y el envío del vehículo al corralón.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde opera el programa ambiental; antes de arrancar el motor, verifica si tu automóvil entra en las restricciones, especialmente si planeas recorrer zonas con alta carga vehicular.

¿Qué vehículos no podrán circular este viernes?

Para este viernes, el Hoy No Circula establece restricciones para los siguientes vehículos:



Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Si tu automóvil reúne estas características, no podrá circular durante el horario establecido dentro de las zonas donde aplica el programa en la CDMX y el Edomex.

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Hoy No Circula viernes 13 de marzo en CDMX y Edomex|CAME

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este viernes 10 de julio?

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en diversos municipios conurbados del Edomex incluidos en la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Antes de emprender un viaje, conviene verificar si tu destino se encuentra dentro de estas áreas, ya que ingresar con un vehículo restringido puede derivar en una sanción económica y, en algunos casos, en el traslado del automóvil al depósito vehicular.

¿Qué autos están exentos de la restricción?

No todos los vehículos deben suspender su circulación; el programa contempla excepciones para facilitar la movilidad de determinados sectores.

Pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, los automóviles eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte público , así como vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, siempre que cumplan con la normatividad vigente.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. En la CDMX, la sanción equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente entre 2 mil 260 y 3 mil 394 pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA y de la resolución de la autoridad.

Además del pago de la infracción, el vehículo puede ser remitido al corralón, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Una revisión de un minuto puede evitarte problemas

Antes de salir este viernes, dedica unos segundos a confirmar si tu vehículo está sujeto al Hoy No Circula; una revisión rápida puede ayudarte a evitar multas, retrasos y cambios de último momento en tu traslado por la CDMX y el Edomex, especialmente durante una jornada en la que la movilidad puede verse afectada por el tráfico y las condiciones del clima.