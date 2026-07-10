Lo tenían detenido y terminó en EU: el piloto de “El Mayo” Zambada que abrió una crisis de explicaciones en México

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de detener y posteriormente dejar en libertad al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos abrió un nuevo frente de críticas entre la oposición, que exige conocer por qué una pieza considerada relevante dentro del caso no fue investigada en México antes de ser enviada al país vecino.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, calificó como “burda” la explicación ofrecida por la Fiscalía y cuestionó que el gobierno mexicano haya permitido que el piloto saliera del país cuando, desde su perspectiva, podría aportar información clave para esclarecer cómo ocurrió el traslado del fundador del Cártel de Sinaloa.

Para el legislador priista, resulta contradictorio que el gobierno federal haya reclamado en distintos momentos información a Estados Unidos sobre la captura de Zambada y, al mismo tiempo, haya optado por no retener en territorio mexicano a quien habría tenido un papel directo en el operativo.

“Ellos lo detuvieron, según esto, y ellos también lo mandaron a Estados Unidos. ¿Por qué no lo mantuvieron en México?, ¿por qué no lo hicieron público y por qué no sabemos ni siquiera el nombre del piloto?”, cuestionó Añorve.

Oposición cuestiona manejo del caso y acusa falta de transparencia

El senador del PRI aseguró que la actuación de la Fiscalía genera más interrogantes sobre la manera en que el gobierno federal ha manejado el expediente relacionado con la llegada de “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

Añorve sostuvo que el argumento de la soberanía nacional utilizado por autoridades federales busca desviar la atención de otros señalamientos relacionados con integrantes de Morena y funcionarios que han sido mencionados en investigaciones o acusaciones vinculadas con grupos del crimen organizado.

“El pretexto de la soberanía es para proteger a muchos de este movimiento de la 4T de Morena que están involucrados en diferentes formas con la delincuencia organizada”, afirmó.

Además, el dirigente priista cuestionó la postura del gobierno mexicano frente a las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha hablado sobre el operativo mediante el cual Zambada llegó a Estados Unidos.

Añorve consideró que los señalamientos contra el diplomático estadounidense responden también a la próxima publicación de un libro en el que, según dijo, podrían abordarse temas relacionados con la relación entre ambos países y el combate al narcotráfico.

PT pide que Estados Unidos informe sobre el paradero del piloto

Mientras el PRI exige explicaciones al gobierno mexicano, el Partido del Trabajo (PT) planteó una postura distinta y señaló que corresponde a Estados Unidos informar dónde se encuentra actualmente el piloto.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, expresó dudas sobre la versión presentada por la FGR y dijo no estar convencido de que la explicación ofrecida durante la conferencia de prensa corresponda completamente con los hechos.

La controversia surge luego de que la propia Fiscalía reconociera que tuvo bajo custodia al piloto de la aeronave que trasladó a Zambada, pero posteriormente permitió su liberación y su salida hacia Estados Unidos.