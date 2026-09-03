Cinismo en Tamaulipas: Claudio de Leija, diputado de Morena, presume con orgullo regalar lápices a alumnos

Un nuevo episodio de cinismo político desató la indignación de padres de familia y usuarios en redes sociales en Tamaulipas. El diputado local de Morena, Claudio de Leija, se convirtió en objeto de severas críticas tras acudir a una escuela primaria para hacer entrega de un apoyo escolar sumamente austero: exactamente dos lápices de madera por alumno.

Lejos de actuar con neutralidad, el legislador grabó el momento en video, lo musicalizó con la famosa frase cinematográfica "esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad" y lo presumió en sus plataformas digitales como si se tratara de un gran beneficio para los estudiantes.

"Feliz inicio de un nuevo ciclo escolar y quiero mandar un enorme reconocimiento a nuestras maestras y maestros... A las y los estudiantes, desearles mucho éxito; cada clase es una oportunidad para crecer y soñar en grande", escribió el legislador guinda en Facebook para enmarcar su reparto.

La publicación encendió la molestia ciudadana al contrastar la opulencia de la clase política con las migajas entregadas a la niñez: mientras un diputado local en Tamaulipas percibe una nómina superior a los 100 mil pesos mensuales, sumados a jugosas prestaciones de gasolina, vales, chofer, asistentes y fondos para gestión social, De Leija entregó apoyos cuyo costo comercial por caja no supera los 220 pesos, evidenciando el descaro de presumir el mínimo esfuerzo con dinero público.

Indignación por diputado que regala lápices en Tamaulipas

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, donde padres de familia y ciudadanos calificaron el acto como una burla directa a las necesidades reales de las escuelas públicas del estado. Mientras los planteles educativos enfrentan carencias graves de infraestructura, falta de mobiliario básico y presupuestos sofocados, los representantes populares destinan recursos mínimos a la propaganda personal, utilizando a estudiantes para promocionar su imagen en lugar de gestionar presupuestos dignos.