Temblor sorprende a la CDMX: esta es la razón por la que no sonó la alerta sísmica

El sismo registrado la tarde del viernes 5 de junio generó sorpresa entre habitantes de la Ciudad de México (CDMX), quienes se preguntaron por qué no sonó la alerta sísmica antes del temblor. Tras las dudas y reportes en redes sociales, SASMEX dio a conocer la razón por la que el sistema de alertamiento no emitió el aviso preventivo en esta ocasión.

Esta es la razón por la que no sonó la alerta sísmica hoy

Ante la situación, las autoridades explicaron que el movimiento telúrico no ameritó la emisión de la Alerta Sísmica, ya que la estimación inicial de energía realizada por el sistema no pronosticó una amenaza para ninguna ciudad donde opera el mecanismo de alertamiento.

De acuerdo con la explicación, la Alerta Sísmica se activa únicamente cuando los sensores detectan un sismo cuya magnitud y características podrían generar efectos significativos en las zonas protegidas.

#Sismo detectado el 05-jun-26 a las 14:55:08 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 18 km al suroeste de #Ometepec, #Guerrero #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 5, 2026

En este caso, los cálculos preliminares determinaron que el temblor no representaba un riesgo que justificara la emisión del aviso.

Por ello, aunque el temblor se sintió en algunas zonas de la capital, el sistema no emitió la señal de alerta al no cumplirse con los criterios establecidos para advertir a la población con anticipación.

Sismo hoy 5 junio en Ometepec, Guerrero

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la tarde de este viernes 5 de junio de 2026, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero; así lo dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 14:55 horas y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Aunque no ameritó la activación de la alerta sísmica, el temblor fue percibido en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el norte de la capital.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc. 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

De acuerdo con las autoridades de Guerrero, el movimiento se percibió de moderado a fuerte en los municipios de la región Costa Chica y de ligero a moderado en las regiones de Acapulco y Centro.