Libertad vs. igualdad: el intenso debate que marcó el encuentro por los 250 años de la Revolución Americana

La Universidad de la Libertad reunió a académicos, empresarios y especialistas para reflexionar sobre el legado de los ideales que marcaron su origen. Durante el encuentro “El Eco de la Libertad: 250 años de la revolución que inspiró al mundo”, el debate se centró en conceptos como la libertad, la igualdad, la democracia representativa y el papel del Estado, temas que siguen generando discusión en la actualidad.

Expertos debaten sobre democracia, libertad e igualdad en México

Durante el encuentro “El Eco de la Libertad: 250 años de la revolución que inspiró al mundo”, realizado en la Universidad de la Libertad, académicos y líderes de opinión analizaron el legado de la Revolución Americana y los principios que la convirtieron en un referente global: la libertad, el estado de derecho, la democracia representativa y un gobierno limitado.

Uno de los participantes fue Ricardo B. Salinas Pliego, quien sostuvo que la Revolución Americana fue una “genialidad de las ideas” porque colocó a la libertad como el valor fundamental para el desarrollo de una nación.

Durante su intervención, afirmó que la innovación genera competencia que impulsa la prosperidad y que el crecimiento histórico de Estados Unidos se explica por haber priorizado la libertad por encima de otros ideales.

También señaló que la única igualdad posible es la igualdad ante la ley, al considerar que las personas nacen en circunstancias distintas y poseen talentos diferentes. En ese sentido, cuestionó la viabilidad de una igualdad total de oportunidades o capacidades.

Por su parte, el académico español Eduardo Nolla advirtió que los gobiernos autoritarios suelen utilizar el concepto de igualdad para restringir libertades individuales y consolidarse en el poder.

El encuentro sirvió como un espacio de reflexión sobre la vigencia de los ideales que dieron origen a la Revolución Americana hace 250 años y su influencia en los debates contemporáneos sobre libertad, democracia e igualdad.