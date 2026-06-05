Huelga en marcha: la CNTE cierra mesa con el gobierno sin acuerdos y mantiene presión en carreteras

Se llevó acabo la tercera mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal concluyó sin acuerdos, lo que mantiene vigente la huelga nacional y las movilizaciones.

Tercera mesa de diálogo sin acuerdo de la CNTE

Sin acuerdo, concluyó la tercera mesa de diálogo entre la CNTE y el gobierno federal, por lo que las movilizaciones seguirán. Las movilizaciones de la CNTE llegaron a las principales casetas de acceso a la Ciudad de México (CDMX).

Salieron en autobuses de su campamento en el centro histórico y arribaron a tres puntos: la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla, la caseta de Puente de Vigas en la autopista Naucalpan-Ecatepec y la caseta de Tlalpan en la México-Cuernavaca.

Los contingentes levantaron las plumas en ambos sentidos y dejaron el paso libre a los automovilistas sin generar afectaciones viales.

En medio de consignas y pancartas permanecieron alrededor de cuatro horas, mientras los dirigentes regresaron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para seguir con las reuniones.

Poco antes de las dos de la tarde, la comisión salió con la misma respuesta de los últimos días: no hubo acuerdos sobre sus exigencias.

Durante la reunión, autoridades federales propusieron a la CNTE crear una aseguradora pública que administre la entrega de pensiones, pero el magisterio dice que esta propuesta no resuelve sus demandas de fondo.

Sobre la propuesta que entregó el gobierno federal, señalaron que serán las asambleas estatales las que lo analizarán de manera particular. Al término de la reunión, los manifestantes liberaron las casetas y regresaron al campamento.

¿Qué pasará con la huelga de la CNTE?

Aunque no se sabe si continuarán con las mesas de diálogo, es un hecho que seguirán con sus movilizaciones y la huelga nacional.

Aunque el diálogo sigue abierto en el papel, la falta de acuerdos concretos mantiene el conflicto sin una ruta clara de solución.

La CNTE advierte que sus acciones continuarán y que será en sus asambleas donde definan los próximos pasos, mientras el gobierno federal insiste en mantener las mesas de negociación activas para intentar destrabar la huelga.