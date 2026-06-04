Últimos días para registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro: lo que debes saber

¿Quieres registrarte en el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro? Este ya abrió su convocatoria del 2026, la cual comenzó este lunes 1 de junio.

Si estás buscando integrarte a una empresa o negocio para ganar experiencia y asegurar un ingreso mensual, necesitas conocer los pasos para subir tus documentos y evitar que congelen tu postulación.

Requisitos para hacer el registro

Para ingresar como aprendiz, debes tener entre 18 y 29 años, vivir en territorio mexicano y no estar inscrito en el sistema escolar ni contar con un empleo formal activo.

Por otro lado, si buscas participar como Centro de Trabajo, el programa admite a empresas, talleres locales, tiendas o cualquier unidad que tenga la capacidad necesaria para brindar capacitación práctica a los jóvenes.

Cómo hacer el registro paso a paso

El trámite se realiza en la plataforma digital del programa. Primero, debes llenar el formulario inicial para generar un usuario y una contraseña de acceso. El segundo paso consiste en completar tus datos personales y cargar los archivos de tu identificación oficial y comprobante de domicilio.

Una vez arriba la documentación, el sistema te dará las opciones de empresas disponibles según tu nivel de estudios y ubicación; después de elegir una, agendarás una entrevista presencial donde el dueño del negocio decidirá si acepta o declina tu postulación.

Para las zonas rurales sin internet, operan las Oficinas Móviles que realizan la inscripción de forma física.

Cuándo se cierra la convocatoria

El acceso al registro Jóvenes Construyendo el Futuro funciona de manera regular durante el año, pero la plataforma inhabilita las opciones de postulación de forma temporal en cuanto se alcanza el tope de presupuesto asignado o se agotan las vacantes disponibles a nivel nacional.

La Secretaría del Trabajo aplica cierres por periodos de focalización regional, por eso el ingreso depende de la disponibilidad de cupos en tu municipio.

Cuánto dinero da el programa

Los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos durante este año 2026. El Gobierno de México realiza este depósito a una cuenta bancaria a través del Banco del Bienestar.

El programa da brinda seguro médico obligatorio mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubre accidentes y enfermedades durante los meses de capacitación.

Qué pasa después de hacer el registro

Una vez que la empresa te acepta, descargas tu ficha de registro con la fecha exacta de tu inicio de labores. Durante el primer mes, el banco te entregará tu tarjeta física para los cobros.

Al cumplir los 12 meses de actividades, la plataforma emite una constancia de capacitación oficial.

El Centro de Trabajo podrá contratarte si cumples con el perfil, y cuentas con una sola oportunidad para cambiarte de empresa si el primer sitio no cumple tus expectativas.