Caen las temperaturas en CDMX al amanecer: activan alerta amarilla por frío en estas alcaldías

¡Lo bueno es que ya se acabó el invierno! Para la madrugada de este martes 24 de marzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por frío al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Esto se debe a la entrada de un nuevo frente frío, que si bien provocará estragos en el norte del país, la capital también se verá marcado por un clima con lluvias fuertes y caída de granizo en las partes altas.

¿En dónde hará frío hoy en CDMX?

¡Abrígate para ir a la escuela! A partir de la 1:00 de la mañana y hasta las 8:00, se espera que el termómetro alcance temperaturas de 4 °C a 6 °C en:



Tlalpan

Milpa Alta

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/03/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JqYf7nfMnp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 23, 2026

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevé un cielo despejado con bruma y ambiente frío a fresco durante el amanecer. Mientras que, por la tarde se espera un ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes.

Por ello, Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones, especialmente por los cambios bruscos de temperatura que se registran a lo largo del día.

¿Cómo evitar enfermedades por el frío en CDMX?

Sí, a pesar de que México ya le dio la bienvenida a la primavera, e históricamente es una de las temporadas más calientes en el país, lo cierto es que aún se registran heladas al amanecer en diversas zonas de la CDMX.

De igual forma, autoridades prevén que hasta mayo se acabe la temporada de frente fríos, por lo que en los siguientes días se podrían presentar fuertes lluvias con tormentas eléctricas, así como bajas temperaturas en zonas boscosas como el Ajusco, Milpa Alta, Cuajimalpa, etcétera.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias:



Cubre nariz y boca.

Usa ropa abrigadora.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C.

Usa crema hidratante.

Mantente hidratado.