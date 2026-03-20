¿Cuántos días dura la primavera 2026? Equinoccio, inicio y cuándo termina

La primavera 2026 en México esta por comenzar. Este fenómeno marca el equilibrio entre el día y la noche. Cuando llega esta temporada, los días suelen tener una caracteristica especial. Conoce de qué se trata, la hora en la que empieza, cuántos días dura y cuándo termina.

¿Cuánto tiempo dura la primavera?

La temporada de las flores y de los colores en México inicia este 20 de marzo a las 8:46 horas (tiempo del Centro) dando inicio con el equinoccio, el momento en que el Sol se alinea con el ecuador terrestre y el día y la noche tienen la misma duración en todo el mundo.

Este fenómeno marca el cambio de estación, dejando atrás el invierno y dando paso a las jornadas más largas en el hemisferio norte.

A partir de esa fecha, la duración de la luz solar aumentará gradualmente, lo que influye en actividades diarias, temporadas vacacionales y cambios en el clima. Esta estación tendrá una duración exacta de 93 días.

La primavera llegará a su fin el 21 de junio, cuando ocurra el solsticio de verano, marcando el inicio de una nueva etapa del año con el día más largo.

Con estas fechas clave, es posible anticipar y planificar mejor actividades durante una de las estaciones más esperadas.

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Por qué la primavera no siempre comienza el mismo día

Algunas personas creen que la primavera siempre da inicio el 21 de marzo, sin embargo, la hora excata del equinoccio demuestra que el cambio de estacion puede ser un día después o antes.

¿Pero por qué sucede esto? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol no coincide exactamente con el calendario de 365 días.

Por esa razón, la hora del equinoccio puede presentarse entre el 19 y el 21 de marzo, dependiendo del año; en esta ocasión dará inicio el 20 de marzo.