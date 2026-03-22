Alerta meteorológica: De “La Niña” a “El Niño”, así afectará al clima en México esta primavera

La primavera de 2026 trae consigo cambios meteorológicos drásticos para el clima en México. Tras varios meses bajo la influencia térmica del fenómeno de "La Niña", las aguas del Océano Pacífico muestran hoy una alteración profunda.

Los expertos en meteorología de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, confirman que el enfriamiento oceánico desaparece rápidamente, lo que afectará las temperaturas y los patrones de lluvia en nuestro país en los siguientes meses.

Primavera 2026: ¿Qué esperar del clima en México tras el fin de La Niña?

Los especialistas de la Organización Meteorológica Mundial detallan la situación climática actual con exactitud: “Anticipamos una transición de La Niña a la fase neutral del ENOS en el próximo mes, y favorecemos esta condición neutral hasta el periodo de mayo a julio del año 2026 con un 55% de probabilidad”.

Esto significa que ni “La Niña” ni “El Niño” dominarán por completo los cielos mexicanos durante esta primavera. No obstante, la atmósfera terrestre necesita tiempo para adaptar sus flujos a la nueva temperatura superficial del mar. Por esta razón, los habitantes del país todavía sentirán ciertos efectos residuales del evento frío en las primeras semanas de la primavera.

Vigilancia de El Niño: La alerta de la NOAA para el verano y otoño de 2026

Aunque la primavera transcurrirá en una fase mayormente neutral, las aguas cálidas profundas del Océano Pacífico ya avanzan velozmente hacia el continente americano. Las instituciones climatológicas internacionales emitieron una alerta temprana oficial conocida como “Vigilancia de El Niño”.

Los datos recabados indican que este fenómeno oceánico de calentamiento tiene altísimas probabilidades de consolidar su presencia durante el verano y el otoño de este año, con un 62% de que surja entre los meses de junio a agosto de 2026 y que persista hasta finales de este año, explicó la NOAA en un comunicado.

