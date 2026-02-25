Entre calor, viento y más frío: así será el clima en México este 25 de febrero

El clima en México se dividirá en extremos: mientras el norte del país enfrentará temperaturas de hasta 45 grados, el centro amanecerá con frío y heladas, y el sur resiente lluvias y vientos intensos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío 37 sigue influyendo en el territorio, aunque comienza a modificar sus características.

A esto se suma la vigilancia de un nuevo frente frío que podría ingresar a partir del jueves, lo que mantendrá condiciones inestables en distintas regiones.

Vientos intensos ponen en alerta al sur de México

Las rachas más intensas se esperan en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h.

Estas condiciones pueden provocar la caída de árboles y anuncios, además de complicaciones en carreteras por la reducción de visibilidad. En la Península de Yucatán también se prevén vientos, aunque de menor intensidad.

Se pronostican #Rachas de #Viento de muy fuertes a intensas en el istmo y #GolfoDeTehuantepec, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ⬇️https://t.co/lJY5AyanRE pic.twitter.com/CEDipFkVfE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Lluvias dispersas se mantienen en el occidente y sureste

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe generará lluvias en varias entidades.

Se esperan chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias ligeras en Jalisco y Colima.

Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones del tiempo atmosférico que se prevén para lo que resta de este martes y mañana, miércoles.



Los detalles en el link ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/mrySUUMAch — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Calor extremo alcanza hasta 45 grados en el norte

En contraste, el norte del país registrará temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Otras regiones del occidente y sur tendrán valores de entre 35 y 40 grados, lo que refuerza el contraste térmico que atraviesa el país.

Heladas y frío intenso persisten en el centro del país

Durante la mañana y la noche, el ambiente continuará frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se prevén temperaturas de hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, así como heladas en estados como Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.

Así será el clima en el Valle de México este 25 de febrero

Para la capital del país se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con presencia de bruma durante el día.

El ambiente será frío por la mañana y templado a cálido por la tarde, con temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados, sin probabilidad de lluvia.

Se activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 8 alcaldías de la #CDMX: en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras. Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco se pronostican de 4 a 6 grados entre las 0:00 y las 8:00 horas del… pic.twitter.com/Nz73YpWyzE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

Nuevo frente frío se aproxima a México

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la llegada de un nuevo sistema frontal al norte del país.

Se espera que este fenómeno genere vientos fuertes y un nuevo descenso de temperatura a partir del jueves, lo que podría modificar nuevamente las condiciones del clima en México, así que, ¡no dejes el suéter en casa!.