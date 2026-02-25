Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Atacan a presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo muere

Entre calor, viento y más frío: así será el clima en México este 25 de febrero

México se enfrentará a un clima extremo este 25 de febrero de 2026 con heladas, calor de hasta 45 grados y vientos intensos en varias regiones del país.

Clima en México este 25 de febrero: calor, vientos y frente frío en camino
Clima en México este 25 de febrero: calor, vientos y frente frío en camino | SMN
Notas,
Salud y Educación

Escrito por: Viridiana Castillo

El clima en México se dividirá en extremos: mientras el norte del país enfrentará temperaturas de hasta 45 grados, el centro amanecerá con frío y heladas, y el sur resiente lluvias y vientos intensos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío 37 sigue influyendo en el territorio, aunque comienza a modificar sus características.

A esto se suma la vigilancia de un nuevo frente frío que podría ingresar a partir del jueves, lo que mantendrá condiciones inestables en distintas regiones.

Vientos intensos ponen en alerta al sur de México

Las rachas más intensas se esperan en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h.

Estas condiciones pueden provocar la caída de árboles y anuncios, además de complicaciones en carreteras por la reducción de visibilidad. En la Península de Yucatán también se prevén vientos, aunque de menor intensidad.

Lluvias dispersas se mantienen en el occidente y sureste

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe generará lluvias en varias entidades.

Se esperan chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias ligeras en Jalisco y Colima.

Calor extremo alcanza hasta 45 grados en el norte

En contraste, el norte del país registrará temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Otras regiones del occidente y sur tendrán valores de entre 35 y 40 grados, lo que refuerza el contraste térmico que atraviesa el país.

Heladas y frío intenso persisten en el centro del país

Durante la mañana y la noche, el ambiente continuará frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se prevén temperaturas de hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango, así como heladas en estados como Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.

Así será el clima en el Valle de México este 25 de febrero

Para la capital del país se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con presencia de bruma durante el día.

El ambiente será frío por la mañana y templado a cálido por la tarde, con temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados, sin probabilidad de lluvia.

Nuevo frente frío se aproxima a México

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la llegada de un nuevo sistema frontal al norte del país.

Se espera que este fenómeno genere vientos fuertes y un nuevo descenso de temperatura a partir del jueves, lo que podría modificar nuevamente las condiciones del clima en México, así que, ¡no dejes el suéter en casa!.

Tags relacionados
Clima en México Pronóstico del tiempo Estados Estado de México CDMX

Nota