¡El frío no se va! Heladas y temperaturas bajo cero golpean el norte del país, así el clima hoy

Este día, la masa de aire ártico que acompañó al frente frío número 13 comienza a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, oriente y centro del país; conoce el clima hoy.

A pesar de esto, el contraste climático continúa: mientras algunas zonas recuperan el calor, otras enfrentan lluvias, vientos intensos y temperaturas mínimas bajo cero.

Vientos fuertes en el sur y lluvias en la Península de Yucatán hoy

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento del norte persistirá con rachas de entre 60 y 80 km/h en Oaxaca y Chiapas —particularmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec—, aunque se espera que pierda fuerza durante la tarde.

En tanto, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias muy fuertes en Quintana Roo y chubascos en Campeche y Yucatán. Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en las zonas de mayor acumulación.

Así será el clima en el Valle de México hoy 12 de noviembre

El ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México mantendrá lluvias ligeras y chubascos dispersos en regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Durante la mañana, se prevé ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. En la capital, la temperatura mínima oscilará entre 6 y 8 grados, mientras que la máxima alcanzará 21 a 23 grados. En Toluca, se esperan mínimas de 1 a 3 grados y máximas de hasta 20 grados.

Heladas en Durango y Coahuila hoy 13 de noviembre

Aunque las heladas persisten en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, en estados como Sinaloa, Nayarit, Colima y Guerrero el termómetro podría elevarse hasta 40 grados Celsius, reflejando el fuerte contraste térmico que predomina en el territorio nacional.

Por ahora, el SMN vigila un nuevo frente frío que se aproxima al noroeste del país, lo que podría marcar el inicio de un nuevo descenso de temperaturas hacia el fin de seman

